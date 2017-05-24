МГУ откроет в Гаванском университете научно-образовательный центр "Ломоносов"

ГАВАНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Московский государственный университет откроет на базе Гаванского университета научно-образовательный центр "Ломоносов". Соглашение об этом подписали в Гаване ректор МГУ академик Виктор Садовничий и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро.

В задачи центра будет входить координация научного и академического сотрудничества между МГУ и Гаванским университетом, реализация совместных научно-исследовательских проектов и программ академического обмена. Сотрудничество между российским и кубинским вузами будет осуществляться в области химии, географии, филологии, истории и других дисциплин. Подписание соглашения состоялось в рамках Третьего форума ректоров российских и кубинских университетов, который прошел во вторник в Гаване. Во встрече приняли участие руководители 16 российских и более 20 кубинских вузов.

"МГУ открыл уже более 10 центров "Ломоносов" в разных странах, в частности в Иране и Китае. Эти центры - как бы предвестники возможного возникновения филиалов Московского университета. Например, в Словении мы сначала создали центр "Ломоносов", а сейчас уже открываем филиал", - рассказал корр. ТАСС Садовничий.

У МГУ есть шесть филиалов - в Севастополе, Ташкенте, Душанбе, Астане, Баку и Ереване. По словам ректора старейшего российского вуза, реализация соглашения об открытии центра "Ломоносов" в Гаванском университете начнется незамедлительно.

В общей сложности в рамках гаванского форума МГУ подписал с кубинскими университетами восемь договоров. Помимо соглашения об открытии центра "Ломоносов", это - протокол о намерениях по созданию Ассоциации высших учебных заведений РФ и Кубы, а также договора о сотрудничестве российского вуза с Гаванским университетом, Университетом информационных наук, университетами провинций Гуантанамо, Гранма, Матансас и Артемиса.

Договоры с различными кубинскими университетами заключили и другие российские вузы, в частности Российский государственный социальный университет (РГСУ), Российский университет дружбы народов (РУДН), Южный федеральный университет, Тихоокеанский государственный университет, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского.