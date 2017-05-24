Мартиролог Музея новостей пополнится именами 14 погибших журналистов, включая Шеремета

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Имена еще 14 погибших при исполнении профессионального долга журналистов, в том числе Павла Шеремета, будут внесены в мартиролог Музея новостей (Newseum), расположенного в столице США. Об этом сообщила во вторник пресс-служба музея.

По ее свидетельству, скорбная церемония состоится 5 июня. Мартиролог пополнится именами сотрудников средств массовой информации, погибших в минувшем году в Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Ливии, Мексике, Сирии, Сомали и на Украине. В общей сложности речь идет о 14 погибших журналистах, включая Шеремета. Таким образом, список, открывающийся 1837 годом, будет теперь состоять из 2305 имен.

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва бомбы в автомашине, в которой он ехал на работу. Полиция квалифицировала гибель 44-летнего журналиста как умышленное убийство.

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. Работал в России специальным корреспондентом программы "Новости" на ОРТ, позднее был ведущим еженедельной аналитической программы "Время", редактором отдела политики и общества в журнале "Огонек". Последние пять лет журналист жил на Украине, работал в "Украинской правде", а также ведущим на радио "Вести".

Президент Украины Петр Порошенко на днях подверг критике ход расследования убийства Шеремета. "Я ждал большего, лучшего результата и недоволен тем, что у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности", - сказал Порошенко, выступая 14 мая на пресс-конференции. В апреле глава национальной полиции Украины Александр Вакуленко заявил, что Киев в рамках расследования убийства Шеремета обратился к 14 странам за международно-правовой помощью.