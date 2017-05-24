Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мартиролог Музея новостей пополнится именами 14 погибших журналистов, включая Шеремета

Общество
24 мая, 4:59 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

В список войдут имена сотрудников СМИ, погибших в 2016 году в Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Ливии, Мексике, Сирии, Сомали и на Украине

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 24 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Имена еще 14 погибших при исполнении профессионального долга журналистов, в том числе Павла Шеремета, будут внесены в мартиролог Музея новостей (Newseum), расположенного в столице США. Об этом сообщила во вторник пресс-служба музея.

По ее свидетельству, скорбная церемония состоится 5 июня. Мартиролог пополнится именами сотрудников средств массовой информации, погибших в минувшем году в Афганистане, Бразилии, Индии, Ираке, Ливии, Мексике, Сирии, Сомали и на Украине. В общей сложности речь идет о 14 погибших журналистах, включая Шеремета. Таким образом, список, открывающийся 1837 годом, будет теперь состоять из 2305 имен.

Читайте также новости по теме:
Убийство Павла Шеремета
© Петр Сивков/ТАСС

Аваков усмотрел российский след в убийстве Шеремета

Нацполиция Украины вновь просит ФБР подключиться к расследованию убийства Шеремета

Взрывное устройство в автомобиле журналиста Шеремета было самодельным

Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва бомбы в автомашине, в которой он ехал на работу. Полиция квалифицировала гибель 44-летнего журналиста как умышленное убийство.

Павел Шеремет родился в 1971 году в Минске. Работал в России специальным корреспондентом программы "Новости" на ОРТ, позднее был ведущим еженедельной аналитической программы "Время", редактором отдела политики и общества в журнале "Огонек". Последние пять лет журналист жил на Украине, работал в "Украинской правде", а также ведущим на радио "Вести".

Президент Украины Петр Порошенко на днях подверг критике ход расследования убийства Шеремета. "Я ждал большего, лучшего результата и недоволен тем, что у нас нет убийцы и он не привлечен к ответственности", - сказал Порошенко, выступая 14 мая на пресс-конференции. В апреле глава национальной полиции Украины Александр Вакуленко заявил, что Киев в рамках расследования убийства Шеремета обратился к 14 странам за международно-правовой помощью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шеремет, Павел Григорьевич
Темы
Кризис на Украине Убийство Павла Шеремета
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
12
Дорога к храму - от Крымского моста до мощей Николая Чудотворца
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Деньги из телефона: как работают системы оплаты покупок смартфоном
2
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от проигрыша "Оттаве" в шестом матче серии плей-офф НХЛ
3
Экс-гендиректор "Седьмой студии" и бывший главный бухгалтер задержаны по делу о хищении
4
Встреча Путина с президентом Филиппин перенесена на 23 мая
5
Кадыров высказался за запрет выпускных вечеров в школах Чечни из-за денежных сборов
6
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
7
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
Темы дня
Загрузка...
Реклама