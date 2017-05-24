В Нью-Йорке погасили огни на Эмпайр-стейт-билдинг в память о жертвах теракта в Манчестере

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НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Подсветка знаменитого нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг погашена в память о жертвах теракта в британском Манчестере.
In deep sympathy for the lives lost in Manchester, England last night, we will remain dark this evening. : @isardasorensen pic.twitter.com/QOnxlkCaY1— Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) 23 мая 2017 г.
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице высотки в Twitter, огни будут выключены на протяжении всей ночи "в знак глубокой скорби по тем, кто лишился жизней" в результате манчестерского теракта.
Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, включая детей, еще 59 человек ранены.
Это уже не первый раз, когда власти Нью-Йорка выключают подсветку 102-этажного небоскреба в качестве знака солидарности со странами, пострадавшими от крупных терактов. Так, к примеру, произошло в марте прошлого года после серии взрывов в аэропорту и метро Брюсселя, в результате которых погибли свыше 30 человек, более 200 получили ранения.
Высота построенного в 1931 году Эмпайр-стейт-билдинг, являющегося одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка, составляет 381 метр (со шпилем - 443 метра). Небоскреб является третьим по этому показателю зданием в Нью-Йорке и пятым - в США.