В Нью-Йорке погасили огни на Эмпайр-стейт-билдинг в память о жертвах теракта в Манчестере

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Подсветка знаменитого нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг погашена в память о жертвах теракта в британском Манчестере.

In deep sympathy for the lives lost in Manchester, England last night, we will remain dark this evening. : @isardasorensen pic.twitter.com/QOnxlkCaY1 — Empire State Bldg (@EmpireStateBldg) 23 мая 2017 г.

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице высотки в Twitter, огни будут выключены на протяжении всей ночи "в знак глубокой скорби по тем, кто лишился жизней" в результате манчестерского теракта.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-Арена" прогремел примерно в 22:35 по местному времени (00:35 мск вторника) сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, включая детей, еще 59 человек ранены.

Это уже не первый раз, когда власти Нью-Йорка выключают подсветку 102-этажного небоскреба в качестве знака солидарности со странами, пострадавшими от крупных терактов. Так, к примеру, произошло в марте прошлого года после серии взрывов в аэропорту и метро Брюсселя, в результате которых погибли свыше 30 человек, более 200 получили ранения.

Высота построенного в 1931 году Эмпайр-стейт-билдинг, являющегося одной из самых известных достопримечательностей Нью-Йорка, составляет 381 метр (со шпилем - 443 метра). Небоскреб является третьим по этому показателю зданием в Нью-Йорке и пятым - в США.