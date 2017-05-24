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Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами

Общество
24 мая, 8:54 UTC+3 МИНСК МИНСК 24, мая. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил его вклад в единение славянских народов

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МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, отметив его вклад в единение славянских народов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Ваша просветительская и благотворительная деятельность, энергия и духовная сила всемерно способствуют высокому авторитету Русской православной церкви, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению исторического и культурного наследия, единению славянских народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что неустанные труды патриарха Кирилла будут и в дальнейшем содействовать "утверждению традиций и ценностей православия, упрочению гражданского мира и согласия".

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Персоны
Кирилл (патриарх) Лукашенко, Александр Григорьевич
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