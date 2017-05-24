Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, отметив его вклад в единение славянских народов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Ваша просветительская и благотворительная деятельность, энергия и духовная сила всемерно способствуют высокому авторитету Русской православной церкви, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению исторического и культурного наследия, единению славянских народов", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил уверенность, что неустанные труды патриарха Кирилла будут и в дальнейшем содействовать "утверждению традиций и ценностей православия, упрочению гражданского мира и согласия".