Лукашенко поздравил патриарха Кирилла с именинами

Чуть больше трети автодорог в Сибири соответствует нормативамСибирь 24 мая, 9:25
"Роснефть" увеличила исковые требования к АФК "Система" до 170,6 млрд рублейЭкономика и бизнес 24 мая, 9:07
Константин Тимофеев: идеальный механизм страхования ДДУ предполагает выплаты без судаИнтервью 24 мая, 9:00
В США планируют выпустить копии послания другим цивилизациям, которое несет Pioneer 10Космос 24 мая, 8:42
Природные пожары действуют на 2 тыс. га в Сибири и на Дальнем ВостокеСибирь 24 мая, 8:03
Новый театральный сезон в Новосибирском театре оперы и балета откроется двумя премьерамиСибирь 24 мая, 7:40
Малкин заявил, что расстроен своей результативностью в шестом матче серии с "Оттавой"Спорт 24 мая, 7:31
В Аргентине открылся музыкальный фестиваль с участием юных исполнителей из РоссииКультура 24 мая, 7:22
НАК сообщил о снижении в 10 раз числа терактов в РФ за последние пять летПроисшествия 24 мая, 7:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, отметив его вклад в единение славянских народов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.
"Ваша просветительская и благотворительная деятельность, энергия и духовная сила всемерно способствуют высокому авторитету Русской православной церкви, гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сохранению исторического и культурного наследия, единению славянских народов", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что неустанные труды патриарха Кирилла будут и в дальнейшем содействовать "утверждению традиций и ценностей православия, упрочению гражданского мира и согласия".