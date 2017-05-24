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МЧС развернуло полевые кухни для желающих поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве

Общество
24 мая, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Кухни будут работать до 21:00, когда закрывается доступ в храм

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве развернуло две полевые кухни для паломников, стоящих в очереди в храм Христа Спасителя для поклонения мощам Николая Чудотворца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления.

"Для людей, которые стоят в очереди к храму Христа Спасителя, развернуты две полевые кухни напротив домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Все желающие смогут бесплатно выпить чай и отдохнуть", - сказал собеседник агентства. Кухни будут работать до 21:00, когда закрывается доступ в храм.

Доступ паломников в храм для поклонения святому Николаю, частица мощей которого была доставлена в Россию из итальянского города Бари, открылся 22 мая. Как сообщили ранее ТАСС в правоохранительных органах, за 22-23 мая мощам поклонились более 45 тыс. человек.

С 22 мая по 12 июля мощи доступны для поклонения в Москве, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.

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