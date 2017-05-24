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Депутаты Заксобрания Петербурга вновь сняли с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

Общество
24 мая, 10:21 UTC+3

Как и на прошлом заседании, вопрос был исключен по предложению одного из депутатов при утверждении повестки

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© Денис Вышинский/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга снова сняло с повестки заседания вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент ТАСС из Мариинского дворца. Как и на прошлом заседании 17 мая, он был исключен по предложению депутата-единоросса Бориса Ивченко при утверждении повестки. За исключение проголосовали 37 из 50 парламентариев.

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"Прошу исключить из повестки заседания вопрос 17 "О соответствии вопроса предлагаемого для вынесения на референдум требованиям ст. 12 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и ст. 5 закона "О референдуме Санкт-Петербурга", - сказал Ивченко до голосования.

Ранее в повестку заседания был повторно включен проект постановления против проведения плебисцита из-за несоответствия закону предложенного инициативной группой вопроса о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов.

Как сообщил журналистам 17 мая спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты имеют право не рассматривать вопрос о проведении референдума по существу.

История вопроса

Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В апреле и в начале мая депутаты Заксобрания Петербурга отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ. В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". По состоянию на 15 мая заявка о передаче собора в пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга еще не поступила.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

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