Депутаты Заксобрания Петербурга вновь сняли с повестки вопрос о референдуме по Исаакию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга снова сняло с повестки заседания вопрос о проведении референдума по поводу передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви (РПЦ), передает корреспондент ТАСС из Мариинского дворца. Как и на прошлом заседании 17 мая, он был исключен по предложению депутата-единоросса Бориса Ивченко при утверждении повестки. За исключение проголосовали 37 из 50 парламентариев.

"Прошу исключить из повестки заседания вопрос 17 "О соответствии вопроса предлагаемого для вынесения на референдум требованиям ст. 12 ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ" и ст. 5 закона "О референдуме Санкт-Петербурга", - сказал Ивченко до голосования.

Ранее в повестку заседания был повторно включен проект постановления против проведения плебисцита из-за несоответствия закону предложенного инициативной группой вопроса о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов.

Как сообщил журналистам 17 мая спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, депутаты имеют право не рассматривать вопрос о проведении референдума по существу.

История вопроса

Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В апреле и в начале мая депутаты Заксобрания Петербурга отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ. В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". По состоянию на 15 мая заявка о передаче собора в пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга еще не поступила.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.