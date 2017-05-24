В Волгограде в течение дня выпишут из больницы двух пострадавших при взрыве газа

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Двое пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Волгограде выпишутся в среду из больницы, на стационарном лечении остаются восемь человек, сообщили ТАСС в Комитете здравоохранения Волгоградской области.

"Двух сотрудников газовой службы, пострадавших в результате ЧП с взрывом газа, сейчас готовят к выписке в больнице скорой помощи №25, они будут выписаны во второй половине дня", - сказала представитель комитета.

Она уточнила, что после выписки этих пациентов на стационарном лечении останутся восемь человек из числа пострадавших при взрыве газа. "Все эти восемь пациентов находятся в клинической больнице №7. Их состояние удовлетворительное, некоторых из них также готовят к выписке в ближайшие дни", - сообщила собеседница агентства.

Взрыв газа произошел в Волгограде 16 мая. По данным местных властей, погибли четыре человека, 12 госпитализированы. Обрушился подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждены 16 квартир.

На оперативном штабе было принято решение о полном сносе дома, а потерявшим кров в результате ЧП решено выдать жилищные сертификаты из расчета 35 тыс. рублей за один квадратный метр. Заместитель губернатора Волгоградской области Валентина Гречина на встрече с жильцами 20 мая сообщила, что сертификаты будут выданы до 1 июля, жители смогут распорядиться ими до 1 декабря 2017 года.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", статья предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемыми по делу проходят владелец расположенного в доме торгового павильона, его отец, а также мужчина, которого собственники наняли для проведения ремонта. Предположительно, рабочий повредил газовую трубу. Советский районный суд Волгограда 18 мая арестовал всех троих на два месяца.