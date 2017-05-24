В Бари с радостью восприняли временную передачу мощей Святого Николая в РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Архиепископ Бари Франческо Какуччи сообщил, что жители Бари с радостью восприняли временную передачу частицы мощей Святого Николая в Россию.

"Жители Бари, узнав, что на это (передачу мощей - прим. ТАСС) есть благословение святого отца, папы Франциска, с радостью восприняли известие о том, что мощи на короткий период оставят Бари. Когда мощи выносились торжественно из храма, из базилики, то жители Бари начали аплодировать. Это был знак их одобрения", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Архиепископ добавил, что знаком с патриархом Кириллом в течение многих лет и поражен "глубиной и масштабом его личности". "Еще до того, как он был выбран патриархом, неоднократно посещал город Бари", - отметил он.

По мнению Какуччи, отношения между католиками и православными достаточно теплые на уровне церковной дипломатии и на "простом народном уровне".

С 22 мая по 12 июля мощи Святого Николая доступны для поклонения в Москве, с 13 июля по 28 июля - в Санкт- Петербурге. Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.