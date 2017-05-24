Коми-деревню III века до нашей эры предлагают восстановить на Ямале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Коми-деревню, датируемую III веком до нашей эры, предлагают восстановить в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили в администрации города.
"Поступило предложение восстановить Коми-деревню, поэтому мы запустили интернет-опрос, чтобы узнать, поддерживает ли большинство жителей данную идею", - сообщили в администрации.
Городские власти отметили, что коми-деревня считается "началом начал нашего заполярного городка Лабытнанги",
По данным историков, уникальность этого места обусловлена нахождением в его границах объекта культурного наследия - памятника археологии, датируемого III века до н.э. и V-VI вв. н.э.
"Столетиями мимо данного поселения пролегала "варга" - оленья тропа, которая впоследствии легла в основу ныне существующего участка железной дороги через Северный Урал к реке Обь. Полагаю, сохранение и восстановление исторического поселения в виде музейно-этнографического комплекса необходимо для города как с точки зрения перспектив развития туризма, так и для сохранения исторической памяти", - сказала директор краеведческого музея Лабытнанги Надежда Толканова.
По данным администрации, итога опроса подведут в середине июня. "Затем начнутся работы по созданию проекта восстановления памятника", - добавили в мэрии.