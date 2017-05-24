Кадыров создал свой канал в Telegram

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ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров создал свой канал в сети Telegram. Об этом он сообщил в среду на своей странице в Instagram.
"Дорогие друзья! Я всегда стараюсь быть вместе с вами. Ежедневно делюсь и рабочими моментами, и историями из личной жизни. До сих пор мы с вами общаемся в Instagram, ВКонтакте, Twitter, Facebook, Livejournal Mobli. <...> Сообщаю, что сделал ещё один шаг навстречу к вам. Я завел свой канал в Telegram, в котором планирую делиться с вами своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде", - написал Кадыров в Instagram.
Дорогие друзья! Я всегда стараюсь быть вместе с вами. Ежедневно делюсь и рабочими моментами, и историями из личной жизни. До сих пор мы с вами общаемся в Instagram, ВКонтакте, Twitter, Facebook, Livejournal Mobli. Соцсети активно развиваются, появляются новые формы общения. И мне интересно осваивать новое. Сообщаю, что сделал ещё один шаг навстречу к вам. Я завел свой канал в Telegram, в котором планирую делиться с вами своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде. Ссылка на канал - https://telegram.me/RKadyrov_95