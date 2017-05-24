Владелец Prevezon Holdings подаст иск к Уильяму Браудеру и "Новой газете"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Владелец компании Prevezon Holdings Денис Кацыв намерен подать иск к Уильяму Браудеру и "Новой газете" о защите чести и достоинства. Об этом ТАСС сообщила управляющий партнер бюро "Камертон Консалтинг" Наталья Весельницкая, представляющая интересы бизнесмена.

"Мы рассматриваем вопрос о подаче иска о защите чести и достоинства к Браудеру, господину Черкасову (бизнес-партнер Браудера - прим. ТАСС) и "Новой газете", которая в течение всего этого времени была рупором Браудера", - сказала юрист.

Весельницкая отметила, что Кацыв намерен привлечь к ответственности всех лиц, причастных к распространению ложной информации.

Суть дела

Иск правительства США к Prevezon Holdings был инициирован в сентябре 2013 года. Прокуратура Нью-Йорка заподозрила группу компаний в легализации средств, якобы похищенных из российского бюджета, и потребовала конфискации всех активов Prevezon Holdings в США. Речь шла о якобы имевшем место мошенничестве на 230 млн долларов.

В прокуратуре тогда отметили, что иск к компании был подан на основании закона Магнитского, а дело стало первым в практике применения этого закона, принятого в декабре 2012 года против лиц, причастных, по мнению США, к смерти в СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

Как заявили адвокаты Prevezon Holdings, во время досудебного разбирательства выяснилось, что главным источником информации для стороны обвинения в Конгрессе США и в офисе окружного прокурора являлся Уильям Браудер. Суд в России ранее признал его виновным в совершении налоговых преступлений и заочно приговорил к 9 годам колонии. По данным адвокатов, исковое заявление было направлено в суд без проведения необходимых следственных мероприятий, а в его основе лежат показания Браудера и анонимные статьи, размещенные в интернете. Prevezon Holdings с 2014 года добивалась вызова Браудера на допрос для дачи показаний о своей деятельности в России.

12 мая власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, по которому они выплачивают американским властям 5,9 млн долларов, а прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк отказывается от претензий в отношении ответчиков. По мнению адвокатов, это предложение стоило того, чтобы на него соглашаться. "Эта сумма горазда меньше той, которую бы моя адвокатская компания запросила за представление этого дела в суде", - сказала американский адвокат Кацыва Фэйт Гэй.