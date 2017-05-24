Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.05:
$ 56.56
€ 63.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Москвичи смогут онлайн проверить учет своего голоса в проекте реновации

Общество
24 мая, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Горожане также смогут проверить учет своего голоса в информационном центре голосования по реновации на Центросоюзном переулке

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Горожане, которые проголосовали по программе реновации через многофункциональные центры (МФЦ), смогут онлайн проверить, верно ли учли их мнение. Специальный электронный сервис запущен на сайте "Активного гражданина", сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Если участник не зарегистрирован в системе "Активный гражданин" и голосовал в центре госуслуг, изначально для проверки учета голоса он должен был ехать в информационный центр голосования. Это не всегда удобно. Теперь достаточно ввести на сайте "Активного гражданина" специальный код, полученный в СМС или по электронной почте", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

Москвичи также смогут проверить свой голос в информационном центре голосования по реновации на Центросоюзном переулке. Голосование продлится до 15 июня.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
2
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
3
Усманов сравнил Навального с героем "Собачьего сердца"
4
В Госдуму внесен законопроект о регулировании работы мессенджеров
5
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
6
Впервые в РФ по периметру границы создано сплошное радиолокационное поле СПРН
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама