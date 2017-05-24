Москвичи смогут онлайн проверить учет своего голоса в проекте реновации

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Горожане, которые проголосовали по программе реновации через многофункциональные центры (МФЦ), смогут онлайн проверить, верно ли учли их мнение. Специальный электронный сервис запущен на сайте "Активного гражданина", сообщила пресс-служба столичной мэрии.

"Если участник не зарегистрирован в системе "Активный гражданин" и голосовал в центре госуслуг, изначально для проверки учета голоса он должен был ехать в информационный центр голосования. Это не всегда удобно. Теперь достаточно ввести на сайте "Активного гражданина" специальный код, полученный в СМС или по электронной почте", - говорится в сообщении.

Москвичи также смогут проверить свой голос в информационном центре голосования по реновации на Центросоюзном переулке. Голосование продлится до 15 июня.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации.

На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, "для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд рублей в течение трех лет".

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.