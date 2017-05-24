ЦИК определит категории избирателей, которые смогут голосовать на дому

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова поручила одному из подразделений комиссии составить четкий список категорий избирателей, которые в силу заболеваний и маломобильности смогут голосовать на дому. Это необходимо, чтобы избежать злоупотреблений при надомном голосовании, заявила она на заседании Центризбиркома.
"Я поручила соответствующему нашему подразделению проанализировать и четко прописать категории, которые будут иметь право на голосование на дому", - сказала она.
Памфилова призвала навести в этой сфере порядок и пообещала в ближайшее время направить соответствующие письма во все региональные избирательные комиссии.
"Просим проанализировать и дать ваши предложения, чтобы действительно никого не упустить из тех, кто действительно в этом нуждается, но чтобы под шумок этим не пользовались недобросовестные участники избирательных процессов со всех сторон", - подчеркнула глава ЦИК.
Памфилова привела несколько примеров недавних муниципальных выборов в разных регионах, на которых на дому проголосовало подозрительно много людей. "В Архангельской области при проведении 21 мая дополнительных выборов Архангельского областного собрания по одномандатному округу всего приняли участие в голосовании 5482 избирателя, а вне помещения для голосования - 1684 избирателя, почти 31%", - сказала она.
Кроме того, в Ростовской области на местных выборах из 22 тыс. избирателей 4,657 тыс. проголосовали на дому, в Коми вне помещений избирательных участков проголосовали 14% избирателей. Также Памфилова обратила внимание на большой процент голосующих досрочно на муниципальных выборах. Так, на выборах городского совета в Елабуге (Татарстан) из 2,943 тыс. избирателей, включенных в списки, проголосовало 577, то есть менее 20%. "Но при этой низкой явке проголосовало в день голосования из 577 человек 169 избирателей, а 408 проголосовали досрочно", - отметила она.