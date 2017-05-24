Дума приняла в основном чтении проект об ответственности за склонение детей к суициду

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект об уголовной ответственности за создание так называемых групп смерти в интернете, призывающих несовершеннолетних к совершению суицида. Инициатором рассмотрения первоначально выступила вице-спикер нижней палаты Ирина Яровая. В рамках обсуждения редакции законопроекта ко второму чтению практически не внесено никаких изменений.

Согласно законопроекту, принятому в первом чтении 19 апреля, основные изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. В частности, предлагается дополнить УК РФ новыми статьями 110.1 и 110.2 - "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства" и "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства". Они предусматривают максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы за склонение к суициду, в том числе несовершеннолетних.

Как заявляла Яровая, вводится наказание за организацию так называемых групп смерти и онлайн-игр суицидальной тематики, таких как "Беги или умри". Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового, говорится в тексте поправок в УК.

То же деяние, сопряженное с публичным выступлением, использованием публично демонстрирующегося произведения, средств массовой информации или интернета, предлагается карать лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Доведение до самоубийства

Кроме того, действующая статья 110 УК РФ "Доведение до самоубийства" дополняется нормами о повышенной ответственности за доведение до самоубийства несовершеннолетних и беременных. Максимальное наказание за доведение детей и подростков до суицида предлагается установить в виде восьми лет лишения свободы.

Как ранее пояснила один из соавторов законопроекта, член думского комитета по госстроительству и законодательству Ольга Баталина, к сожалению, количество самоубийств несовершеннолетних в РФ растет, и здесь все большую роль играют интернет-ресурсы, социальные сети. По ее словам, технологии доведения до самоубийств, особенно подростков с неокрепшей психикой, меняются, в значительной степени это теперь дистанционное воздействие посредством телекоммуникационных сетей.

В связи с этим, уточнила депутат, предлагается ужесточить ответственность по статье 110 УК РФ о доведении до самоубийства с пяти до шести лет лишения свободы. Одновременно, по ее словам, вводятся отягчающие признаки, если действия по склонению к суициду совершены в отношении несовершеннолетних, лиц, находящихся в беспомощном состоянии, беременных женщин, в отношении двух или более лиц, а также если эти действия совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы, констатировала Баталина.

Более двух тысяч детских суицидов

В пояснительной записке к законопроекту авторы ссылаются на информацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которой ежегодно более 800 тыс. человек кончают жизнь самоубийством, а значительно большее число людей совершает попытки самоубийства.

Как фиксирует ВОЗ, суицид является одной из ведущих причин смерти среди молодых людей в возрасте 15 - 29 лет в глобальных масштабах. В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной президентом РФ, подчеркивается сложная ситуация с суицидами среди молодых людей в возрасте от 10 до 18 лет и указывается на необходимость разработки системы мер по предотвращению подросткового суицида, говорится в сопроводительных документах.

В свою очередь, по данным Следственного комитета РФ, в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей, а за последние три года совершили суицид 2,2 тыс. детей. Анализ причин свидетельствует о появлении новых форм преступных действий, оказывающих влияние на сознание ребенка и мотивацию его поведения, которые не охватываются действующими составами Уголовного кодекса РФ, заключается в пояснительной записке.