Володин поздравил патриарха Кирилла с именинами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, отметив его труды по утверждению духовных и нравственных основ общества, воспитанию патриотизма и уважения к исторической памяти российского народа.

"Вся ваша жизнь и поистине подвижническая деятельность связаны со служением Господу, Отечеству и многонациональной пастве Русской православной церкви", - подчеркнул спикер.

"Всемирно известны ваши труды по утверждению духовных и нравственных основ нашего общества, сохранению православных святынь, воспитанию подрастающего поколения в духе веры, патриотизма и уважения к исторической памяти российского народа", - отметил Володин, пожелав патриарху Кириллу крепкого здоровья, душевных сил, успехов и новых свершений в его служении.