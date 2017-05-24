Володин поздравил патриарха Кирилла с именинами

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами, отметив его труды по утверждению духовных и нравственных основ общества, воспитанию патриотизма и уважения к исторической памяти российского народа.
"Вся ваша жизнь и поистине подвижническая деятельность связаны со служением Господу, Отечеству и многонациональной пастве Русской православной церкви", - подчеркнул спикер.
"Всемирно известны ваши труды по утверждению духовных и нравственных основ нашего общества, сохранению православных святынь, воспитанию подрастающего поколения в духе веры, патриотизма и уважения к исторической памяти российского народа", - отметил Володин, пожелав патриарху Кириллу крепкого здоровья, душевных сил, успехов и новых свершений в его служении.