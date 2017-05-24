Член ОП просит Минобрнауки ввести обязательные уроки плавания в школах

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Член Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Кашников просит Минобрнауки ввести во всех российских школах уроки плавания. Соответствующее обращение (есть в распоряжении ТАСС) в ведомство уже направлено.
"Внимание государства должно быть обращено на введение системы обязательного обучения плаванию в общеобразовательных школах", - говорится в обращении.
Там также указывается, что в стране в последние годы увеличилось число несчастных случаев на воде, особенно с детьми. "Самыми масштабными из них были трагедии, связанные с крушением теплохода "Булгария" и гибелью подростков в карельском лагере "Парк-отель "Сямозеро". Подавляющее число из погибших не имели элементарных навыков держаться на воде, что было необходимо до прибытия спасательных судов", - считает Кашников.
По его словам, актуальность проблемы возрастает и в связи с возрождением в стране сдачи нормативов ГТО, где плавание введено как один из видов спорта. "Однако введение практики ГТО показало, что многие дети от 7 до 9 лет не имеют необходимых навыков держаться на воде", - отмечается в обращении.
"На основании вышеизложенного полагаем, что в настоящее время необходимо осуществить ряд мероприятий, направленных на обучение населения навыкам умения держаться на воде: усовершенствовать имеющиеся поурочные программы обучения плаванию в общеобразовательных учреждениях: обратиться в правительство РФ с просьбой строительства бассейнов во всех строящихся общеобразовательных учреждениях", - подчеркивается в обращении Кашникова в Минобрнауки.