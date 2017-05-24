Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Москвы присоединится в июне к международному пробегу "Дорога Мужества"

Общество
24 мая, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Первый пробег России и Белоруссии стартует 17 июня в 10:00 мск на Поклонной горе и пройдет по маршруту Москва - Брест - Москва

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские присоединятся к международному пробегу "Дорога Мужества", который пройдет в июне по маршруту Москва - Брест - Москва. В колонне бронетехники пройдет и автомобиль из музея московской Госавтоинспекции. Об этом на церемонии нанесения символики пробега на служебные автомобили полиции сообщил начальник УГИБДД Москвы Виктор Коваленко.

"Этот пробег, безусловно, нацелен на поднятие патриотизма в нашей стране, на воспитание молодежи, на разъяснение тех ситуаций, которые были в годы Великой Отечественной войны. Используемая бронетехника позволяет рассказать молодежи о том, на какой технике приходилось воевать и нести службу", - сказал он. Коваленко отметил, что московская полиция не могла остаться в стороне от такого патриотичного мероприятия, так как в годы войны на различных фронтах погибло много сотрудников органов внутренних дел.

В свою очередь президент межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин поблагодарил ГУ МВД по Москве за оказанную поддержку в организации и проведении мероприятия. "Основная цель нашего автопробега - это еще раз напомнить, как это было, чтобы наши с вами дети помнили о великом подвиге нашего народа, чтобы гордились нашими родителями", - сказал он.

Во время церемонии сотрудники полиции разместили символику пробега на служебном автотранспорте и на ретро- автомобиле УГИБДД, который также пройдет в колонне пробега.

Первый пробег России и Белоруссии "Дорога Мужества" стартует 17 июня в 10:00 мск на Поклонной горе и пройдет по маршруту Москва - Брест - Москва, в его рамках будет преодолено более 2,3 тысяч км пути на военной технике прошлого века. Маршрут мероприятия полностью совпадает с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
2
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
3
Умер внук Сталина режиссер Александр Бурдонский
4
В Николаеве горит судно ВМС Украины
5
В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы мессенджеров
6
Треть исследованного Роскачеством кваса оказалась газировкой
7
Госдума отменила открепительные удостоверения на выборах
Темы дня
Загрузка...
Реклама