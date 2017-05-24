Полиция Москвы присоединится в июне к международному пробегу "Дорога Мужества"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские присоединятся к международному пробегу "Дорога Мужества", который пройдет в июне по маршруту Москва - Брест - Москва. В колонне бронетехники пройдет и автомобиль из музея московской Госавтоинспекции. Об этом на церемонии нанесения символики пробега на служебные автомобили полиции сообщил начальник УГИБДД Москвы Виктор Коваленко.

"Этот пробег, безусловно, нацелен на поднятие патриотизма в нашей стране, на воспитание молодежи, на разъяснение тех ситуаций, которые были в годы Великой Отечественной войны. Используемая бронетехника позволяет рассказать молодежи о том, на какой технике приходилось воевать и нести службу", - сказал он. Коваленко отметил, что московская полиция не могла остаться в стороне от такого патриотичного мероприятия, так как в годы войны на различных фронтах погибло много сотрудников органов внутренних дел.

В свою очередь президент межрегиональной общественной организации "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин поблагодарил ГУ МВД по Москве за оказанную поддержку в организации и проведении мероприятия. "Основная цель нашего автопробега - это еще раз напомнить, как это было, чтобы наши с вами дети помнили о великом подвиге нашего народа, чтобы гордились нашими родителями", - сказал он.

Во время церемонии сотрудники полиции разместили символику пробега на служебном автотранспорте и на ретро- автомобиле УГИБДД, который также пройдет в колонне пробега.

Первый пробег России и Белоруссии "Дорога Мужества" стартует 17 июня в 10:00 мск на Поклонной горе и пройдет по маршруту Москва - Брест - Москва, в его рамках будет преодолено более 2,3 тысяч км пути на военной технике прошлого века. Маршрут мероприятия полностью совпадает с тем, на котором оборонялись наши войска в 1941 году.