Патриарх Кирилл и Ольга Голодец дали старт Дню славянской письменности и культуры

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и вице-премьер правительства России Ольга Голодец со сцены на Красной площади столицы поздравили с Днем славянской письменности и культуры россиян и народы других славянских стран. Они дали старт серии концертов, проходящих в среду в разных городах России.

"Мы сегодня вспоминаем имена абсолютно удивительных людей, которые изменили течение всей бурной жизни славянских народов. Если бы они не создали славянской азбуку, не перевели священные тексты на славянский язык, то трудно было бы прогнозировать развитие славянских народов. Их культурная деятельность и духовная миссия изменили течение жизни славян", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Патриарх подчеркнул, что русская культура - "хранительница ценностей: эстетических, нравственных, духовных". "Та самая культура, которая сформировала образ и облик нашего народа. Это великий день для истории нашей культуры", - добавил он.

Голодец выразила надежду, что празднование Дня славянской письменности и культуры станет многовековой традицией. "Я надеюсь, что эта традиция станет многолетней, а может быть и многовековой", - сказала она.

Заместитель председателя правительства поздравила патриарха Кирилла с днем его тезоименитства и пожелала ему "здравия и многие лета".

Патриарх и вице-премьер вручили подарки первоклассникам лучших школ Московской и Калужский областей, а также Ростова-на-Дону.

Праздник всей страны

В России праздничные концерты и мероприятия проходят по всей стране: в 13:00 мск концерты одновременно стартовали во всех регионах России от Владивостока до Калининграда.

Главные торжества проходят в Москве, на Красной площади. Основной идеей праздника в этом году стала тема духовного единства, сплочения славянских народов и почитания великого культурного наследия.

В начале концерта под названием "Я, ты, он, она - вместе целая страна..." прозвучат духовные сочинения всемирно известных композиторов: Кастальского, Чайковского, Прокофьева, Свиридова.

Также свои номера зрителям представят более 30 детских и молодежных академических хоровых коллективов. Участниками программы станут Большой детский хор имени В. С. Попова, Академический большой хор "Мастера хорового пения", Государственная академическая хоровая капелла имени А. А. Юрлова, Государственный академический русский хор имени А. В. Свешникова, Московский синодальный хор, Хор Сретенского монастыря и многие другие коллективы.

В финале российская певица Полина Гагарина в сопровождении Большого сводного московского хора, включающего в этом году около 1200 человек, представит новую песню "Миллион голосов".

Святые создатели письменности

День славянской письменности и культуры празднуется в День святых Кирилла и Мефодия. Жившие в IX веке в Греции проповедники создали первый славянский алфавит. Кириллическая азбука стала основой для письменности на белорусском, болгарском, македонском, русском, сербском, украинском, черногорском языках.

Почитание памяти Кирилла и Мефодия восходит к церковной традиции, существовавшей в Болгарии еще в X-XI веках. В России этот день первоначально отмечался преимущественно церковью, на государственном уровне впервые был торжественно отпразднован в 1863 году - в год 1000-летия создания славянской азбуки. В советские годы его пытались возобновить, а в 1991 году празднику был присвоен государственный статус. С 2010 года центром праздничных торжеств стала Москва.