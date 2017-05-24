В мурманской гимназии откроется первый в регионе профильный класс по портовому делу

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МУРМАНСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Класс со специализацией "портовое дело" впервые откроется в мурманской гимназии в новом учебном году, сообщили в пресс-службе Мурманского морского торгового порта (ММТП).
"В мурманской гимназии №8 с нового учебного года начнется профильное обучение портовиков и логистов", - сказали в компании.
Там отметили, что это будет первый в регионе опыт открытия профильного класса по портовому делу. За лето порт проведет ремонт и переоборудование одного из кабинетов гимназии для занятий профильного класса и поможет с формированием учебной программы. В нее предполагается включить дополнительные занятия по иностранному языку, основам логистики, менеджменту и маркетингу и другие специальные дисциплины.
Практические занятия будут проводиться на базе учебно- курсового комбината ММТП, теории же будут обучать преподаватели Мурманского Арктического государственного университета. Соответствующий договор уже заключен между ММТП и вузом. По окончании обучения выпускники профильного класса получат направление в университет по специализации "Транспортная логистика".
В этом учебном году ММТП и гимназия №8 уже провели экспериментальный факультатив по азам портового дела. По словам представителей компании, проект вызвал большой интерес со стороны гимназистов и их родителей, поэтому его решили развить до профильного класса.
Мурманский морской торговый порт является одним из градообразующих предприятий для Мурманска и одним из крупнейших арктических портов в России. Основу грузоперевалки составляет экспортный уголь. Также последние годы все активнее ведется перевалка грузов для арктических проектов.
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