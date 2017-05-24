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В мурманской гимназии откроется первый в регионе профильный класс по портовому делу

Общество
24 мая, 13:57 UTC+3 МУРМАНСК /Корр. ТАСС, Илья Виноградов

Мурманский морской торговый порт примет участие в формировании учебной программы и займется оборудованием одного из кабинетов гимназии для занятий профильного класса

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МУРМАНСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Класс со специализацией "портовое дело" впервые откроется в мурманской гимназии в новом учебном году, сообщили в пресс-службе Мурманского морского торгового порта (ММТП).

"В мурманской гимназии №8 с нового учебного года начнется профильное обучение портовиков и логистов", - сказали в компании.

Там отметили, что это будет первый в регионе опыт открытия профильного класса по портовому делу. За лето порт проведет ремонт и переоборудование одного из кабинетов гимназии для занятий профильного класса и поможет с формированием учебной программы. В нее предполагается включить дополнительные занятия по иностранному языку, основам логистики, менеджменту и маркетингу и другие специальные дисциплины.

Практические занятия будут проводиться на базе учебно- курсового комбината ММТП, теории же будут обучать преподаватели Мурманского Арктического государственного университета. Соответствующий договор уже заключен между ММТП и вузом. По окончании обучения выпускники профильного класса получат направление в университет по специализации "Транспортная логистика".

В этом учебном году ММТП и гимназия №8 уже провели экспериментальный факультатив по азам портового дела. По словам представителей компании, проект вызвал большой интерес со стороны гимназистов и их родителей, поэтому его решили развить до профильного класса.

Мурманский морской торговый порт является одним из градообразующих предприятий для Мурманска и одним из крупнейших арктических портов в России. Основу грузоперевалки составляет экспортный уголь. Также последние годы все активнее ведется перевалка грузов для арктических проектов.

"Добрости" — совместная рубрика с "Жить", общероссийским социальным проектом, призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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