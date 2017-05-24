Треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Собственники трети квартир, вошедших в проект программы реновации домов в Москве, уже проголосовали на электронной площадке "Активный гражданин", сообщил на пресс-конференции эксперт общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.

"Проголосовало 33% из числа жильцов домов, вошедших в предварительный список программы реновации", - сказал Козлов.