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Треть собственников квартир в пятиэтажках проголосовали по программе реновации в Москве

Общество
24 мая, 13:47 UTC+3

Всего проголосовало 33% жильцов домов, вошедших в список реновации

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Собственники трети квартир, вошедших в проект программы реновации домов в Москве, уже проголосовали на электронной площадке "Активный гражданин", сообщил на пресс-конференции эксперт общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Александр Козлов.

"Проголосовало 33% из числа жильцов домов, вошедших в предварительный список программы реновации", - сказал Козлов.

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