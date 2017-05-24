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ТАСС и Томский госуниверситет создали кафедру информационной журналистики

Общество
24 мая, 14:46 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 24, мая. /ТАСС

Новая структура позволит вузу готовить журналистов, которые будут обладать совершенно новыми компетенциями, считает ректор ТГУ

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Главный редактор ТАСС Максим Филимонов (слева) и ректор ТГУ Эдуард Галажинский

Главный редактор ТАСС Максим Филимонов (слева) и ректор ТГУ Эдуард Галажинский

© Томский государственный университет

ТОМСК, 24 мая. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС подписало соглашение с Томским государственным университетом (ТГУ) о создании кафедры информационной журналистики, на которой будет готовить журналистов будущего для Сибири.

Подписи под документом поставили главный редактор ТАСС Максим Филимонов и ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

"Мы считаем, что наличие профессиональных кадров сейчас является одной из главных проблем, которые стоят перед профессией. Несмотря на то, что, казалось бы, все предрекают смерть журналистике, газетам, телеканалам, говорят, что журналистика потеряла свое монопольное положение в процессе коммуникации между ньюсмейкером и аудиторией, тем не менее, приток молодых талантливых людей в профессию сохраняется", - сказал Филимонов.

Кафедра организована на базе нового научно-образовательного центра Высшая школа журналистики, в него вошли факультет журналистики и управление информационной политики. По словам Галажинского, эта структура позволит вузу готовить журналистов, которые будут обладать совершенно новыми компетенциями.

"Мы договариваемся с нашими партнерами о создании базовых кафедр и просим влиять на наш учебный процесс, входить более активно в определение целей подготовки, задач. Наши коллеги и партнеры готовы вкладываться в вашу (студентов - прим. ТАСС) подготовку. Уверен, что только вместе мы сможем совершенно новые задачи поставить", - отметил ректор вуза.

Ранее сообщалось, что в октябре 2016 года ТАСС и Национальный исследовательский Томский госуниверситет подписали в Томске соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого будут, в частности, вместе готовить журналистские кадры.

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