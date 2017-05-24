Путин вручил в Кремле госнаграды и дипломы о присвоении почетных званий

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий. Всего госнаград были удостоены около трех десятков россиян. Церемония традиционно прошла в Екатерининском зале.

Президент подчеркнул, что церемония вручения госнаград - это не только торжественное протокольное мероприятие, но и акт высокого признания достижений россиян. "Сердечно поздравляю всех, кому сегодня будут вручены награды родины, - отметил Путин. - Вы добились важных для страны результатов в самых разных областях, в экономике, в решении социальных задач, в науке, культуре, в государственном строительстве". По словам главы государства, трудовые рекорды, ратные свершения и творческие триумфы напрямую влияют на успешное развитие России и будут десятилетия служить российскому обществу.

Звание Героя России был удостоен заместитель начальника летно-испытательного центра, начальник летной службы, старший летчик-испытатель "Российской самолетостроительной корпорации" МИГ Михаил Беляев.

Балетмейстер балетной труппы Большого театра России Юрий Григорович стал Кавалером ордена Святого Апостола Андрея Первозванного. Орденом "за заслуги перед Отечеством" I степени был награжден профессор московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского Геннадий Рождественский и заместитель председателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Валентина Терешкова. Также Путин вручил орден "За Заслуги перед Отечеством" II степени режиссеру-постановщику Владимиру Меньшову, депутату Госдумы Владиславу Третьяку и академику РАН Александру Чубарьяну.

Кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени стал инструктор-космонавт - испытатель, заместитель командира отряда космонавтов "НИИ Центр подготовки космонавтов Олег Кононенко. Кроме того Путин вручил ордена "За заслуги перед отечеством" IV степени, орден Александра Невского, орден Почета, ордена Дружбы.

Знак отличия "За благодеяние" президент вручил президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой.

Почетное звание Народный артист России получила Генеральный директор ОДА-фильм Ольга Погодина. Звание Заслуженный артист России было присвоено композитору, Члену Международного союза деятелей эстрадного искусства Денису Майданову. Почетное звание Заслуженный врач России получила Татьяна Голощапова. Электромонтажник по обслуживанию испытаний научно-производственного комплекса № 2 АО "НИИ полимерных материалов" Наталья Нефедова стала заслуженным машиностроителем России.