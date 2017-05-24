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Патриарх Кирилл награжден казахстанским орденом Дружбы

Общество
24 мая, 14:46 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Награда вручен за плодотворную работу по развитию казахстанско-российских отношений

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АСТАНА, 24 мая. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вручил орден "Достык" (Дружбы) первой степени Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в Храме Христа Спасителя в Москве.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

"Указом президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева предстоятель Русской православной церкви удостоен высокой награды "за плодотворную работу по развитию казахстанско-российских отношений и заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России", - говорится в сообщении.

Посол Казахстана отметил, что для него большая честь вручить награду в день тезоименитства Патриарха от имени Назарбаева. "В этом глубокое признание вашей неустанной подвижнической деятельности во благо мира и согласия и укрепления дружеских отношений между народами наших стран", - подчеркнул дипломат.

"В Казахстане наряду с исламом православие как одна из ведущих конфессий занимает особое место в общественной жизни. Русская православная церковь в нашем государстве ведет очень важную созидательную деятельность", - сказал Тасмагамбетов.

Патриарх Кирилл в свою очередь поблагодарил президента Казахстана за высокую награду и пожелал всем казахстанцам мира и процветания.

Орден "Достык" первой степени - одна из высших наград Казахстана, которая вручается за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

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Кирилл (патриарх)
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