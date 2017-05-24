В Поморье из-за подтопления мостов нет проезда в поселок Пинега и город Мезень

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Проезд в поселок Пинега и город Мезень Архангельской области закрыт из-за подтопления мостов, сообщило дорожное агентство "Архангельскавтодор".

"В Холмогорском районе на автодороге Архангельск - Пинега - Мезень в связи с затоплением мостов через реки Чуса и Чуплега закрыт проезд по маршруту Архангельск - Пинега", - уточняется в сообщении.

По данным Севгидромета, подтопление автомобильного моста через реку Чусу началось накануне, 24 мая. Глубина подтопления составляет 80 см. На реке Чуплеге подтопление моста 30 см. Также ожидается подтопление моста через реку Тиньгу на этой же трассе. Освобождение мостов от воды ожидается с 30 мая по 1 июня.