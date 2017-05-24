Собянин учредил три мега-гранта по 100 млн рублей для передовых больниц города

Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайнЭкономика и бизнес 24 мая, 15:36
Золотой автогол и первый триумф Моуринью: лучшие финалы Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 15:30
Лондонский ФК "Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в МанчестереСпорт 24 мая, 15:27
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейскогоПроисшествия 24 мая, 15:22
Грузооборот группы НМТП в январе-апреле вырос на 1,4%, до 50,6 млн тТранспорт 24 мая, 15:18
Конгресс ФИФА в 2018 году может пройти в Государственном кремлевском дворцеСпорт 24 мая, 15:16
Виновные в гибели людей при падении строительного крана в Омске получили реальные срокиПроисшествия 24 мая, 15:10
Путин посетит 25 мая московский Сретенский монастырьОбщество 24 мая, 15:10
Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спортеСпорт 24 мая, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин учредил три ежегодных мега-гранта по 100 млн рублей для больниц города, применяющих передовые технологии. Такое решение было принято на заседании президиума правительства столицы.
"Предлагается выделить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС. Гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи", - сказал мэр Москвы.
Средства грантов должны быть использованы больницами на развитие и оснащение стационаров, а также на материальное поощрение медицинского персонала, пояснил Собянин. Правительство Москвы будет выделять эти деньги каждый год на конкурсной основе в заявительном порядке.
Объем финансируемой из городского бюджета высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) за последние шесть лет вырос в 12 раз, из других источников - более чем в четыре раза, в свою очередь отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Абсолютных цифр он не привел.
"В федеральном перечне полторы тысячи видов ВМП, и нет такого, который сегодня не внедрили бы в московское здравоохранение. И у нас возникают новые технологии. Например, технология 3D-планирования сложных оперативных вмешательств и использование в эндопротезировании сложных имплантов на основе 3D-печати", - добавил глава департамента.
Правительство Москвы уже выделяло стимулирующие гранты некоторым категориям медицинских работников. Так, средства из городского бюджета на условиях конкурса получают врачи, удостоенные статуса "Московский врач", - 15 тыс. рублей в месяц, семейные врачи общей практики городских поликлиник - 20 тыс. рублей в месяц, врачи городских поликлиник, которые ведут пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, - 20 тыс. рублей в месяц. Дополнительно к этому московские власти выделяют гранты медсестрам, работающим с пациентами старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, - 10 тыс. рублей в месяц и лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе ОМС, - всего 10 грантов в размере 30 миллионов рублей каждый.