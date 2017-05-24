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Собянин учредил три мега-гранта по 100 млн рублей для передовых больниц города

Общество
24 мая, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Средства грантов должны быть направлены на оснащение стационаров и материальное поощрение медперсонала, отметил мэр

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин учредил три ежегодных мега-гранта по 100 млн рублей для больниц города, применяющих передовые технологии. Такое решение было принято на заседании президиума правительства столицы.

"Предлагается выделить три гранта в размере 100 миллионов рублей каждый городским больницам, работающим в системе ОМС. Гранты предназначены для городских стационаров, внедряющих передовые технологии при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи", - сказал мэр Москвы.

Средства грантов должны быть использованы больницами на развитие и оснащение стационаров, а также на материальное поощрение медицинского персонала, пояснил Собянин. Правительство Москвы будет выделять эти деньги каждый год на конкурсной основе в заявительном порядке.

Объем финансируемой из городского бюджета высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) за последние шесть лет вырос в 12 раз, из других источников - более чем в четыре раза, в свою очередь отметил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. Абсолютных цифр он не привел.

"В федеральном перечне полторы тысячи видов ВМП, и нет такого, который сегодня не внедрили бы в московское здравоохранение. И у нас возникают новые технологии. Например, технология 3D-планирования сложных оперативных вмешательств и использование в эндопротезировании сложных имплантов на основе 3D-печати", - добавил глава департамента.

Правительство Москвы уже выделяло стимулирующие гранты некоторым категориям медицинских работников. Так, средства из городского бюджета на условиях конкурса получают врачи, удостоенные статуса "Московский врач", - 15 тыс. рублей в месяц, семейные врачи общей практики городских поликлиник - 20 тыс. рублей в месяц, врачи городских поликлиник, которые ведут пациентов старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, - 20 тыс. рублей в месяц. Дополнительно к этому московские власти выделяют гранты медсестрам, работающим с пациентами старших возрастных групп с множественными хроническими заболеваниями, - 10 тыс. рублей в месяц и лучшим отделениям реанимации и интенсивной терапии городских больниц, работающих в системе ОМС, - всего 10 грантов в размере 30 миллионов рублей каждый.

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