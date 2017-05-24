Нового ведущего шоу "Ревизорро" определят в программе на "Пятнице!"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Нового ведущего для передачи "Ревизорро", который заменит Елену Летучую, определят в шоу "Школа Ревизорро". Премьера программы состоится 7 июня на телеканале "Пятница!", сообщили в пресс-службе телеканала.

В шоу примут участие десять человек. "Эти люди даже не подозревают, через что им придется пройти в борьбе за место ведущего проекта "Ревизорро". Ведь таких испытаний не приходилось преодолевать даже Елене Летучей", - рассказали на телеканале. Претендентам на роль нового ведущего "Ревизорро" предстоит пройти через жесткие тренинги и стрессовые испытания, отметили пресс-службе.

"Если наши ученики думают, что их ждет стремительная головокружительная карьера с минимальными усилиями, они пока не поняли, куда попали. "Школа Ревизорро" - не курорт, здесь каждого участника ждут сложные испытания и настоящая проверка на прочность", - сказала Летучая.

Ведущая отметила, что "Школу Ревизорро" можно сравнить с конвейером спецагентов, которые проходят тщательную подготовку и инструктаж. "До конца обучения способны дойти далеко не все, а быть не просто хорошим агентом, а настоящим Джеймсом Бондом, и вовсе могут единицы", - пояснила она.

На протяжении всего проекта за участниками будет наблюдать судейская коллегия во главе с Летучей. За обучение в "Школе Ревизорро" отвечают авторитетные представители ресторанной и отельной индустрии, бизнес-консультанты, тренеры, психологи и сама телеведущая.

Поклонники проекта смогут с первого дня поддерживать понравившихся героев своими голосами на сайте телеканала и в соцсетях. Все голоса, отданные за того или иного героя на протяжении шоу, будут суммироваться, и зрительское голосование определит, кого из финалистов "Школы Ревизорро" Летучая назовет своим преемником.

У "Ревизорро" однажды уже менялся ведущий - в 2016 году программу вела Ольга Романовская, после Елена Летучая снова вернулась в программу.