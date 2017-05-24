Цуканов: проблему расселения из ветхого жилья нельзя решить без госфинансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Проблему расселения из ветхого и аварийного жилья в крупных городах регионы могут решать без привлечения государственного финансирования, считает полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов.

"В некоторых случаях вопрос можно решить и без денег. К примеру, как делали в Калининграде… Нужно давать инвесторам хороший земельный участок с коммуникациями. Инвестор получает комплекс домов, сносит их, строит дома, в которые заселяет бывших жильцов аварийных домов, а остальные квартиры продает на рынке, и на этом зарабатывает. Это опыт нельзя везде применить, но в столичных городах возможно", - сказал Цуканов в интервью ТАСС.

Говоря о Карелии, прежний глава которой Александр Худилайнен покинул пост в феврале с непогашенным выговором от президента РФ за срыв программы расселения, Цуканов отметил, что "сейчас уже поздно кивать на кого-то, нужно закатать рукава и строить жилье, учитывая опыт соседних регионов и выполняя программу".

"Объективно, часть домов в программу до 2012 года не была включена, но благодаря поддержке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и работе Госкомисии республике (Карелии) были выделены дополнительно деньги", - добавил Цуканов.