Вакцинация оленей от сибирской язвы в Ненецком округе начнется позднее из-за холодов

АРХАНГЕЛЬСК, 24 мая. /ТАСС/. Вакцинация северных оленей от сибирской язвы в Ненецком автономном округе (НАО) начнется на неделю позже, чем планировалось, из-за холодной погоды. Об этом сообщила пресс-служба окружной администрации со ссылкой на региональную Станцию по борьбе с болезнями животных.

"Сроки начала вакцинации сдвинулись из-за холодной весны на неделю, но, как пояснили в учреждении (на Станции по борьбе с болезнями животных - прим. ТАСС), это не повлияет на ход кампании ", - говорится в сообщении.

Вакцинация начнется в оленеводческих хозяйствах региона с середины июня. Против сибирской язвы будет привито 121,9 тыс. северных оленей. Вакцина поступила еще в прошлом году.

В кампании будут задействованы более двух десятков специалистов ветстанции, до стойбищ они будут добираться на вертолетах, самолетах, маломерных судах, тракторах и вездеходах. Планируется объехать в общей сложности 14 хозяйств в восточной и центральной части НАО. Хозяйства на западе округа являются благополучными по данному заболеванию и вакцинацию не проводят.

Особое внимание в этом году будет уделено оленеводам-единоличникам, которые выпасают свои стада на территории трех соседних субъектов, в том числе на территории Ямала, где в прошлом году произошел падеж оленей от сибирской язвы.

При вакцинации ветеринары учитывают погодные условия - мероприятия приостанавливаются, если выпадают осадки, а также когда в тундре слишком холодно или жарко. Вакцинации подвергается практически все взрослое поголовье, не прививаются только больные, ослабленные или истощенные олени.