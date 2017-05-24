Цуканов: стратегия развития Арктики должна содержать системные решения

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Стратегия развития Арктики должна содержать системные решения, а не список региональных проблем. Об этом в интервью ТАСС сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов.
"Пока нет закона об Арктике (закона о развитии Арктической зоны - прим. ТАСС), нужно корректировать стратегию развития Арктики: в ней должны быть отражены системные решения, а не набор региональных проблем. Для этого нужно провести аудит программ и стратегий", - сказал Цуканов. Он отметил, что по итогам арктического форума, который прошел в Архангельске с 29 по 30 марта 2017 года, есть поручения главы государства, но не все они выполнены в полном объеме, поскольку нет закона об Арктике.
Проект федерального закона "О развитии Арктической зоны Российской Федерации", внесенный в правительство в ноябре прошлого года, предлагает новый подход к комплексному развитию Арктической зоны России через создание так называемых "опорных зон" для развития региона.
По словам полпреда, сначала необходимо понять, какой функционал будет у опорных зон. Также предстоит определить достаточную численность населения ряда городов, необходимую для обеспечения этих задач, и ряд других задач. "Пока идет дискуссия о развитии арктических территорий, но все понимают, что четкий контур стратегии должен появиться в ближайшее время, потому что поручения президента нужно исполнять", - отметил Цуканов. Он сообщил, что проблемы территорий Крайнего Севера будут в ближайшее время обсуждать на Ямале на президиуме Госкомиссии по развитию Арктики под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина.
Ранее Цуканов, комментируя ТАСС итоги арктического форума в Архангельске в марте этого года, отметил необходимость создания единого государственного органа по управлению арктической зоной. Он также предложил включить в арктическую зону часть территорий Коми и Карелии. 0ож/ нм/фри