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Толстой назвал очень вероятным принятие законопроекта о реновации во втором чтении

Общество
24 мая, 16:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По словам депутата, в настоящее время "есть понимание и согласие всех четырех фракций" по вопросу реновации

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал очень вероятным принятие законопроекта о реновации во втором, основном чтении. Об этом он рассказал журналистам по итогам закрытого совещания, на котором обсуждались поправки к законопроекту.

"У нас есть понимание и согласие всех четырех фракций. Это делает принятие закона во втором чтении очень вероятным", - сказал парламентарий.

Он сообщил, что в Госдуме прошло совещание с участием заместителя мэра Москвы Анастасией Раковой. "Обсуждали закон о реновации, тщательно и по пунктам, по каждой строчке ведем работу в интересах москвичей", - подчеркнул депутат.

Вице-спикер считает, что правительственные и депутатские поправки ко второму чтению законопроекта "будут интегрироваться друг с другом без зазора". "В том, что касается соблюдения прав граждан, мы будем настаивать на том, чтобы максимальные были гарантии у жителей", - указал он.

К значимым поправкам Толстой отнес те нормы, которые регламентируют процесс застройки кварталов. "Это все важные вещи, которые позволят гражданам видеть, что, где будет построено, и понимать, в какие сроки они переедут. Наша задача - показать это людям: перспективу, на что они могут рассчитывать", - заключил депутат.

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