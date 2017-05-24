Абызов: в России неэффективно используют открытые данные в сфере транспорта

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов раскритиковал эффективность использования открытых данных в сфере транспорта в России.
По его словам, использование открытых данных о дорожном движении позволяет, в частности, разгрузить дорожные сети и бороться с пробками, а также распределить нагрузку на общественный транспорт.
"В части скоординированной государственной политики (по использованию открытых данных в сфере транспорта - прим. ТАСС) и понимания того, куда мы двигаемся, находимся в каменном веке, отстаем радикально", - сказал Абызов на заседании Совета по открытым данным.
"То, что есть в Москве (использование открытых данных в транспортном комплексе), это происходит не вопреки, а благодаря, никакого отношения к федеральному правительству по большому счету не имеет, делается правительством Москвы в силу своей продвинутости и образованности. Нам необходимы открытые данные в каждом регионе РФ, где человек может ими пользоваться по транспорту", - добавил министр.
Типовой перечень информации, которую рекомендуется публиковать в интернете органам власти различных уровней, был утвержден в апреле 2016 года Советом по открытым данным под председательством Абызова. К таким данным относятся схемы размещения рекламных конструкций, информация о программах капитального ремонта, маршрутах общественного транспорта, тарифах, а также другие сведения.