Отсутствие электроснабжения мешает развитию туризма в Заполярье

МУРМАНСК, 24 мая. /Корр. ТАСС Илья Виноградов/. Отсутствие электроснабжения в отдаленных территориях Мурманской области мешает развитию туризма в регионе. Об этом сообщил заместитель губернатора Евгений Никора на Мурманской региональной инвестиционной энергетической конференции.

"Развиваться туризму мешает отсутствие электричества. Ситуацию будем менять, надо повышать инвестиционную привлекательность", - сказал замгубернатора.

Инвестиционная энергетическая конференция проводится второй раз с 2016 года с целью координации деятельности властей, энергетиков и инвесторов. Это часть работы по развитию системы энергоснабжения в регионе. По словам Никоры, благодаря совместным усилиям удалось достигнуть прорыва в ситуации. Сейчас подключиться к сетям для предпринимателей стало проще.

На текущей конференции заключено пять договоров о сотрудничестве между компаниями различных отраслей: рыбопромысловыми, сельскохозяйственными, строительными.

Самым важным и масштабным проектом сетевиков в этом году стало подключение к энергоснабжению саамской туристической деревни. Деревня-музей под открытым небом "Самь-Сыйт", крупнейший в Мурманской области национально-культурный и туристический саамский комплекс, постоянное электроснабжение получил впервые. В планах руководства общины, помимо дальнейшего развития туристических услуг, также строительство цеха по переработке оленины.