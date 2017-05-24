Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов передал президенту России Владимиру Путину письмо от деятелей культуры в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, это произошло на церемонии вручения наград в Кремле, где Миронов был награжден орденом за заслуги перед Отечеством IV степени.

"При получении высокой награды, которую вручил мне сегодня в Кремле президент, я успел передать ему письмо в поддержку Кирилла Серебренникова", - приводят в пресс-службе слова Миронова. Деятели культуры и искусства, добавил актер, просят "обратить внимание на это дело, дать поручения соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием".

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин пояснил ТАСС, что личного письма президенту, как сообщали некоторые СМИ, он не писал, а "был в числе подписывавшихся того письма, которой передал Миронов". Также свои подписи, по его словам, поставила "большая группа деятелей", среди которых Лев Додин, Андрей Могучий, Константин Райкин и другие. Текст письма не разглашается.

23 мая следователи провели обыски в различных регионах страны, том числе по месту жительства и работы художественного руководителя московского театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова. Он допрошен в качестве свидетеля, с него взято обязательство о явке к следователю.

Обыски у Серебренникова проходили в рамках уголовного дела о хищении около 200 млн руб., выделенных из бюджета на проект развития и популяризации современного искусства в 2011-2014 годах. Уголовное дело возбуждено по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере. Речь идет о средствах, выделенных автономной некоммерческой организации "Седьмая студия". Бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер Нина Масляева задержаны.