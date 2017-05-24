Храм в честь Николая Чудотворца освятили на Урале в дни принесения мощей святого в Москву

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Священнослужители Екатеринбургской епархии освятили купола и кресты храма в честь Николая Чудотворца в дни принесения мощей святого в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал настоятель храма, иерей Александр Голубев.
"В 2017 году Становая отмечает 345-летие, и храм в честь Николая Чудотворца станет прекрасным подарком для жителей. К тому же мы освящаем его купола в дни, когда мощи святого впервые привезли в Москву из Италии. Это очень символично. Храм Николая Чудотворца мы даже не строили, а восстановили: раньше на этом месте была другая церковь, которая в советское время была то клубом, то магазином, и потому пришла в негодность", - рассказал настоятель.
Он также добавил, что восстановить церковь помогли сами прихожане. "В советские годы государство разрушало церкви, а теперь жители самостоятельно их восстанавливают: один гвоздь принес, второй с пиломатериалами помог, третий с топором пришел и сам работал, четвертый сто рублей последние дал. Вот с миру по нитке и вышла нищему рубаха. С 2015 года строили, окончательно закончим в середине лета", - уточнил Голубев.
Ранее сообщалось, что мощи святителя Николая Чудотворца были принесены из города Бари на юге Италии в Россию впервые за 930 лет. До 12 июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем до 28 июля их разместят в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга.