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Храм в честь Николая Чудотворца освятили на Урале в дни принесения мощей святого в Москву

Общество
24 мая, 17:42 UTC+3

Настоятель храма отметил, что восстанавливать разрушенную в советские годы церковь помогали местные жители

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Священнослужители Екатеринбургской епархии освятили купола и кресты храма в честь Николая Чудотворца в дни принесения мощей святого в Москву. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал настоятель храма, иерей Александр Голубев.

"В 2017 году Становая отмечает 345-летие, и храм в честь Николая Чудотворца станет прекрасным подарком для жителей. К тому же мы освящаем его купола в дни, когда мощи святого впервые привезли в Москву из Италии. Это очень символично. Храм Николая Чудотворца мы даже не строили, а восстановили: раньше на этом месте была другая церковь, которая в советское время была то клубом, то магазином, и потому пришла в негодность", - рассказал настоятель.

Он также добавил, что восстановить церковь помогли сами прихожане. "В советские годы государство разрушало церкви, а теперь жители самостоятельно их восстанавливают: один гвоздь принес, второй с пиломатериалами помог, третий с топором пришел и сам работал, четвертый сто рублей последние дал. Вот с миру по нитке и вышла нищему рубаха. С 2015 года строили, окончательно закончим в середине лета", - уточнил Голубев.

Викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений отметил, что в Свердловской области за один день были освящены купола сразу в трех церквях. "Помимо храма во имя святителя Николая Чудотворца, в поселке Становая был совершен чин освящения куполов и крестов в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца в поселке Кедровка и в храме Рождества Христова в поселке Лосином. Фактически, после водружения куполов здание перестает быть просто избой и становится храмом. Я слышал недавно такое мнение, что церкви пустуют, что люди в них не ходят, их строят непонятно для кого, но, являясь священником, я вижу обратную картину, что места не хватает", - отметил владыка Евгений.
По данным из открытых источников, всего к 2020 году только на территории Екатеринбурга планируется построить 20 храмов. Точные цифры по региону в Екатеринбургской епархии не уточнили.

Ранее сообщалось, что мощи святителя Николая Чудотворца были принесены из города Бари на юге Италии в Россию впервые за 930 лет. До 12 июля мощи будут находиться в Москве в храме Христа Спасителя, затем до 28 июля их разместят в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга. 

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