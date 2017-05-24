Британцы пожертвовали более 1 млн фунтов в пользу родственников жертв теракта

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Объем пожертвований, собранных фондом помощи пострадавшим и родственникам жертв теракта в Манчестере, превысил 1 млн фунтов стерлингов (почти $1,3 млн). Об этом свидетельствуют данные на сайте JustGiving, на платформе которого проводится сбор средств.

"Многие читатели обращались с вопросами о том, как они могли бы помочь, поэтому мы организовали этот фонд, чтобы оказать поддержку семьям и помочь пережить последствия этого нападения", - говорится в описании данной инициативы, авторами которой стали сотрудники местного издания Manchester Evening News. Согласно информации на сайте, акция проводится при поддержке британского отделения Красного Креста.

Если вечером 23 мая сумма пожертвований перевалила за полмиллиона, то сейчас уже более 35 тыс. человек направили в адрес фонда 1,12 млн фунтов ($1,45 млн). Согласно истории начислений, люди преимущественно перечисляли по 10-20 фунтов ($13-26). Находились и те, кто отправляли заметно большие суммы, в частности, по 500-1000 фунтов (около $650-1400). Некоторые сопровождают денежные переводы комментариями со словами поддержки и пожелания здоровья пострадавшим, попутно призывая всех внести посильный вклад.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, в местные больницы поступили 64 человека. Еще нескольким десяткам человек помощь была оказана на месте.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.