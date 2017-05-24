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Британцы пожертвовали более 1 млн фунтов в пользу родственников жертв теракта

Общество
24 мая, 17:47 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 24, мая. /ТАСС

Акция проводится при поддержке британского отделения Красного Креста

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ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Объем пожертвований, собранных фондом помощи пострадавшим и родственникам жертв теракта в Манчестере, превысил 1 млн фунтов стерлингов (почти $1,3 млн). Об этом свидетельствуют данные на сайте JustGiving, на платформе которого проводится сбор средств.

"Многие читатели обращались с вопросами о том, как они могли бы помочь, поэтому мы организовали этот фонд, чтобы оказать поддержку семьям и помочь пережить последствия этого нападения", - говорится в описании данной инициативы, авторами которой стали сотрудники местного издания Manchester Evening News. Согласно информации на сайте, акция проводится при поддержке британского отделения Красного Креста.

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Если вечером 23 мая сумма пожертвований перевалила за полмиллиона, то сейчас уже более 35 тыс. человек направили в адрес фонда 1,12 млн фунтов ($1,45 млн). Согласно истории начислений, люди преимущественно перечисляли по 10-20 фунтов ($13-26). Находились и те, кто отправляли заметно большие суммы, в частности, по 500-1000 фунтов (около $650-1400). Некоторые сопровождают денежные переводы комментариями со словами поддержки и пожелания здоровья пострадавшим, попутно призывая всех внести посильный вклад.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер-арена" прогремел вечером 22 мая сразу после завершения выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. Произошедшее квалифицировано как теракт. По последним данным, в местные больницы поступили 64 человека. Еще нескольким десяткам человек помощь была оказана на месте.

Полиция объявила, что исполнителем теракта стал 22-летний Салман Абеди, который, по данным СМИ, родился в Великобритании в семье беженцев из Ливии.

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