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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Реновация коснется 500 кварталов в Москве. Об этом в ходе дискуссии на выставке "АРХ Москва NEXT" сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Сегодня мы совершенно точно понимаем, что реновация коснется 500 кварталов в Москве. Они войдут в программу, поскольку большинство жителей, которые проживают в этих домах, высказались за то, чтобы расселиться", - сказал Хуснуллин.
"Это сверхсложная задача и настоящий градостроительный вызов, который потребует мобилизации всех ресурсов, и не только тех архитекторов, которые работают в нашей стране, но и многих строителей и архитекторов мирового уровня", - отметил Хуснуллин.
По его словам, работы архитекторам и строителям хватит на 15-20 лет. "Сегодня мы даем старт обсуждению того технического задания, которое подскажет нам, что мы хотим видеть в обновленной реконструируемой Москве", - добавил Хуснуллин.
По его словам, мэр столицы Сергей Собянин поставил задачу не просто строить дома по программе реновации, но и создать новый образ жизни, новую среду обитания.
"Это накладывает на нас большую ответственность и очень серьезно усложняет задачу. С учетом сегодняшнего обсуждения мы проведём серию обсуждений, на которых отберем лучшие идеи, которые потом сможем положить в основу техзадания для практической реализации", - резюмировал Хуснуллин.
Ранее заместитель мэра сообщил журналистам, что первые архитектурные конкурсы по программе реновации должны будут пройти через два-три месяца после принятия Госдумой закона о реновации в Москве.