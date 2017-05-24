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По заявлению ТНТ навсегда заблокированы семь пиратских сайтов

Общество
24 мая, 18:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По данным Роскомнадзора, на постоянной основе операторы связи ограничивают доступ к 223 сайтам

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Семь пиратских ресурсов направлены на постоянную блокировку по решению Мосгорсуда на основании заявления АО "ТНТ-Телесеть". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

"В Роскомнадзор поступили решения Мосгорсуда о постоянной блокировке семи пиратских ресурсов, распространяющих мультимедийный контент с нарушением авторских и (или) смежных прав. Решения приняты на основании заявления правообладателя АО "ТНТ-Телесеть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первом квартале 2017 года в Роскомнадзор поступило 39 решений Мосгорсуда о постоянной блокировке в отношении 77 сайтов. С момента действия расширенного "антипиратского закона", поправки в который вступили в силу 1 мая 2015 года, в Роскомнадзор поступило 1451 определение Мосгорсуда о предварительных обеспечительных мерах и 3,3 тыс. заявлений правообладателей в отношении 29 тыс. интернет-ресурсов.

По данным Роскомнадзора, на постоянной основе операторы связи ограничивают доступ к 223 сайтам, неоднократно размещавшим информацию с объектами авторских и (или) смежных прав.

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