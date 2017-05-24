Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МФЦ получат новые полномочия

Общество
24 мая, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Теперь многофункциональные центры смогут регистрировать факт рождения и смерти, а также принимать налоговые платежи

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Многофункциональные центры получат новые полномочия, в частности, смогут фиксировать факт рождения и смерти, проводить налоговые вычеты и принимать налоговые платежи. Об этом сказал глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Второе направление - это расширение спектра услуг, которые предоставляются в многофункциональных центрах. Здесь речь идет о передаче полномочий по регистрации рождения и смерти, выдаче загранпаспортов, а также мы сейчас начинаем пилотный проект с налоговой службой - это работа по приему документов по налоговым вычетам, корректировка неверно начисленных налогов и информирование о налоговых начислениях и задолженностях граждан. Здесь также законопроекты уже подготовлены, внесены в правительство, сейчас с ними будет продолжаться работа", - сообщил он.

Первым направлением работы с многофункциональными центрами является задача по повышению удобства в получении услуг гражданами в МФЦ. В частности, МФЦ должны предоставлять полный набор госуслуг, работая по одному единому заявлению от физлица, а также самостоятельно принимать платежи и налоговые отчисления, "чтобы не нужно было никуда бежать и ехать для того, чтобы совершить нужный платеж", отметил министр. "Также предполагается ввести обязанность госорганов поправлять свои ошибки без повторной оплаты госпошлины, как это сейчас происходит. Все это мы сейчас положим в законопроект, который, мы надеемся, будет принят в осеннюю сессию, и к концу года все это будет работать в системе МФЦ", - заключил Орешкин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Сбербанк: средний курс рубля к доллару в 2017 году составит 58 рублей
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Украина выставила условия выполнения политической части минских соглашений
7
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама