МФЦ получат новые полномочия

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Многофункциональные центры получат новые полномочия, в частности, смогут фиксировать факт рождения и смерти, проводить налоговые вычеты и принимать налоговые платежи. Об этом сказал глава министерства экономического развития РФ Максим Орешкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Второе направление - это расширение спектра услуг, которые предоставляются в многофункциональных центрах. Здесь речь идет о передаче полномочий по регистрации рождения и смерти, выдаче загранпаспортов, а также мы сейчас начинаем пилотный проект с налоговой службой - это работа по приему документов по налоговым вычетам, корректировка неверно начисленных налогов и информирование о налоговых начислениях и задолженностях граждан. Здесь также законопроекты уже подготовлены, внесены в правительство, сейчас с ними будет продолжаться работа", - сообщил он.

Первым направлением работы с многофункциональными центрами является задача по повышению удобства в получении услуг гражданами в МФЦ. В частности, МФЦ должны предоставлять полный набор госуслуг, работая по одному единому заявлению от физлица, а также самостоятельно принимать платежи и налоговые отчисления, "чтобы не нужно было никуда бежать и ехать для того, чтобы совершить нужный платеж", отметил министр. "Также предполагается ввести обязанность госорганов поправлять свои ошибки без повторной оплаты госпошлины, как это сейчас происходит. Все это мы сейчас положим в законопроект, который, мы надеемся, будет принят в осеннюю сессию, и к концу года все это будет работать в системе МФЦ", - заключил Орешкин.