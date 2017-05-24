Глава ВАК: в обществе назрела потребность защищать диссертации по теологии

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Предложение Минобрнауки ввести степени кандидата и доктора теологии отчасти связано с тем, что в обществе назрела потребность защищать такие диссертации. Об этом заявил ТАСС глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор РУДН Владимир Филиппов.

"С одной стороны, это (предложение Минобрнауки - прим. ТАСС) было сделано, потому что в обществе назрела потребность защищать диссертации по теологии, но уже год прошел, а у нас нет ни одной защиты диссертации по теологии", - сказал ТАСС Филиппов.

По его мнению, это связано с тем, что в настоящее время соискатели вместо теологии вынуждены защищать диссертации по философским, филологическим, историческим, социологическим или педагогическим наукам, а также по культурологии. Филиппов уверен, что такой подход останавливает многих, поскольку в этом случае соискатель должен подготовить работу по теологии, используя терминологию и требования, предъявляемые к той области знания, в которой он будет ее защищать.

Доктор без "наук"

Предложение о введении степеней по теологии Филиппов связывает также с мировыми трендами, укрупнением специальностей и логичным завершением формирования новой специальности после того, как в 2015 году "Теология" была утверждена в качестве научной специальности в России.

Степени по теологии будут отличаться небольшой, но существенной деталью: отсутствием слова "наук" против, например, степени кандидата философских или исторических наук.

Для защиты кандидатской степени по гуманитарным наукам в настоящее время соискатель должен опубликовать три статьи в научных журналах. Будут ли предъявляться подобные требования к соискателям кандидатской и докторской степеней по теологии, пока неизвестно. Филиппов заявил, что эти критерии предстоит разработать до конца года. Точно так же пока остается неясна процедура защиты таких степеней.

Степень по теологии

Минобрнауки России предлагает изменить номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, чтобы ввести степени кандидата и доктора теологии. Соответствующий проект приказа Министерства опубликован 23 мая на официальном портале для размещения информации regulation.gov.ru. Предложение министерства основывается на рекомендации Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, прошедшего 30 марта 2017 года, продолжить формировать научную отрасль "Теология" и присуждать ученые степени кандидата и доктора теологии.

Изменения в номенклатуру Минобрнауки вносит на основании рекомендаций президиума Высшей аттестационной комиссии. Общественное обсуждение проекта приказа будет проходить до 7 июня.