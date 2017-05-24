Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ВАК: в обществе назрела потребность защищать диссертации по теологии

Общество
24 мая, 19:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

По словам Владимира Филиппова, это связано с тем, что соискатели вместо теологии вынуждены защищать диссертации по философским, филологическим, историческим, социологическим или педагогическим наукам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Владимир Филиппов

Владимир Филиппов

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Предложение Минобрнауки ввести степени кандидата и доктора теологии отчасти связано с тем, что в обществе назрела потребность защищать такие диссертации. Об этом заявил ТАСС глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК), ректор РУДН Владимир Филиппов.

"С одной стороны, это (предложение Минобрнауки - прим. ТАСС) было сделано, потому что в обществе назрела потребность защищать диссертации по теологии, но уже год прошел, а у нас нет ни одной защиты диссертации по теологии", - сказал ТАСС Филиппов.

По его мнению, это связано с тем, что в настоящее время соискатели вместо теологии вынуждены защищать диссертации по философским, филологическим, историческим, социологическим или педагогическим наукам, а также по культурологии. Филиппов уверен, что такой подход останавливает многих, поскольку в этом случае соискатель должен подготовить работу по теологии, используя терминологию и требования, предъявляемые к той области знания, в которой он будет ее защищать.

Доктор без "наук"

Предложение о введении степеней по теологии Филиппов связывает также с мировыми трендами, укрупнением специальностей и логичным завершением формирования новой специальности после того, как в 2015 году "Теология" была утверждена в качестве научной специальности в России.

Степени по теологии будут отличаться небольшой, но существенной деталью: отсутствием слова "наук" против, например, степени кандидата философских или исторических наук.

Для защиты кандидатской степени по гуманитарным наукам в настоящее время соискатель должен опубликовать три статьи в научных журналах. Будут ли предъявляться подобные требования к соискателям кандидатской и докторской степеней по теологии, пока неизвестно. Филиппов заявил, что эти критерии предстоит разработать до конца года. Точно так же пока остается неясна процедура защиты таких степеней.

Степень по теологии

Минобрнауки России предлагает изменить номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, чтобы ввести степени кандидата и доктора теологии. Соответствующий проект приказа Министерства опубликован 23 мая на официальном портале для размещения информации regulation.gov.ru. Предложение министерства основывается на рекомендации Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, прошедшего 30 марта 2017 года, продолжить формировать научную отрасль "Теология" и присуждать ученые степени кандидата и доктора теологии.

Изменения в номенклатуру Минобрнауки вносит на основании рекомендаций президиума Высшей аттестационной комиссии. Общественное обсуждение проекта приказа будет проходить до 7 июня.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
3
Фотокорреспонденты ТАСС вышли в финал конкурса им. Андрея Стенина
Ректор Института Пушкина Маргарита Русецкая и ректор Гаванского университета Густаво Кобрейро
3
На Кубе открылась кафедра русского языка Института Пушкина
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
2
Путин предложил провести индексацию зарплат бюджетникам, не затронутым "майскими указами"
3
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
4
Сбербанк: средний курс рубля к доллару в 2017 году составит 58 рублей
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Украина выставила условия выполнения политической части минских соглашений
7
Путин лично наградил российских спецназовцев, сдерживавших два дня атаку боевиков в Сирии
Темы дня
Загрузка...
Реклама