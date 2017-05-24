Минздрав: искусственный интеллект поможет врачам в диагностике рака

ИННОПОЛИС /ТАТАРСТАН/, 24 мая. /ТАСС/. Введение интеллектуальных информационных систем поможет врачам в диагностике раковых заболеваний. Об этом сообщила во время конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Иннополисе (Татарстан) директор департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко.

Минздрав в данный момент рассматривает возможности внедрения цифровых технологий в секторе для повышения его эффективности. В частности, на первом этапе планируется внедрение технологий телемедицины, дистанционных консультаций. Кроме того, предполагается, что к концу 2018 года у каждого жителя страны будут электронные карты - это специальная информационная система, куда заносятся данные по обращениям к врачам.

"Следующий этап, мы сейчас его планируем - это введение так называемых интеллектуальных информационных систем, которые будут поддержкой для врачей в принятии врачебных решений... Необходимо накопить в электронном виде значительную объемную базу данных, для того, чтобы машина могла, так скажем, сама обучаться с учетом анализа этих данных", - пояснила Елена Бойко.

Нужна законодательная поддержка

По словам Бойко, такая система поможет врачам в диагностике раковых заболеваний: в нее загружаются изображения, она анализирует и с небольшой погрешностью может распознать наличие или отсутствие злокачественной опухоли. "Естественно, машина не заменит врача, мы не ставим такую задачу. Но это станет надежным подспорьем в работе врача-диагноста", - добавила она.

Телемедицина - это использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией. В настоящее время в России на законодательном уровне возможность оказания медицинских услуг с применением информационно-коммуникационных технологий не закреплена.

Как отметила Бойко, законопроект, предусматривающий возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, необходим для дальнейшего развития информационной системы здравоохранения.

Как сообщалось ранее, 11 мая правительство РФ одобрило данный законопроект. Он позволит проводить онлайн- консультации и консилиумы, обеспечивающие дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента или его законного представителя, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.

Телемедицина: региональный опыт

Временем зарождения телемедицины в Татарстане можно считать 2009 год. Спецификой телемедицины региона являются консультации на основе медицинских данных, которые собраны в одном цифровом архиве.

"Основа телемедицинских консультаций - это проект 2009 года ЦАМИ (центральный архив медицинских изображений) - это система, которая находится в Казани, и куда вся наша тяжелая медицинская техника, такая как КТ, МРТ, свои цифровые изображения скидывает", - рассказал начальник отдела информационных технологий Минздрава Татарстана Марат Нурмиев.

По его словам, на базе этого архива примерно с 2010-го года начались первые шаги в части удаленных консультаций в республике.

Как сообщает Минсвязи региона, на сегодняшний день все районные больницы Татарстана и цифровое медицинское оборудование - всего 201 аппарат - подключены к системе ЦАМИ. В этом архиве хранится более 75 миллионов снимков. В этом году запущены системы "Единый рентгенолог" и "Единый кардиолог". После того, как специалист сделал пациенту рентген и ЭКГ, в любом районе республики, данные направляются в единый архив.

"Как только любой медицинский прибор подключен к цифровому архиву, у нас сразу возникает возможность из этого архива снимки брать и осуществлять консультирование. "Единый кардиолог" за первый квартал уже порядка полумиллиона исследований собрал. По "рентгенологу" примерно то же самое", - сказал Нурмиев.

По его словам, "в целом стратегия наша сейчас такая, что любое медицинское исследование на медицинском аппарате должно попасть в информационную систему. Если оно уже попало в информационную систему, здесь уже для телемедицины простор".

Врач - пациент

Телемедицинские технологии по взаимодействию специалистов фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачей из районных больниц могут начать тестировать в татарстанских селах. Как сообщил министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов, некоторые фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в республике уже оборудованы специальными комплексами мобильной диагностики.

"Сегодня есть несколько ФАПов, которые оборудованы комплексами мобильной диагностики. И телемедицина может быть очень хорошим выходом... В ФАПе происходит первичная диагностика, отправляются данные. Получается, что человек, придя в ФАП, может сдать анализы и получить какую-то обратную связь от Центральной районной больницы", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, сейчас нужно отработать пилотные документы по взаимодействию врача с пациентом, ФАПов с районными больницами. "Мы имеем решение, которое можно взять за основу и, утвердив его, начать эксплуатировать в системе здравоохранения", - сообщил Шайхутдинов и добавил, что основной вопрос - это финансирование из фонда обязательного медицинского страхования, без этого телемедицина не будет работать.

Кроме организации консилиумов и использования информационных систем при диагностировании больных, есть такое направление телемедицины как "врач - пациент". То есть когда врач консультирует пациента, дает рекомендации в режиме онлайн, посредством мессенджеров и с использованием веб-камер: врач находится у себя в кабинете, а пациент - дома перед компьютером.

"Здесь главное, чтобы не совсем удариться вот в эту простоту. Потому что консультации по схеме "врач - пациент" все равно должны базироваться на каких-то медицинских данных. Просто дома у себя каждый человек будет увешан гаджетами какими-то (тонометрами, измерителями сахара в крови), и эти гаджеты будут передавать данные лечащему врачу. У многих сейчас есть браслеты, которые измеряют пульс. На основе их показателей врач может сделать какие-то выводы", - пояснил Нурмиев.