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Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с именинами

Общество
24 мая, 20:31 дата обновления: 24 мая, 20:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Президент подарил патриарху книгу "Житие Николая Угодника", а премьер - "Рассуждение о языке Саввиной книги" Вячеслава Щепкина

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава российского кабмина Дмитрий Медведев поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами.

Путин и Медведев прибыли в рабочую резиденцию патриарха в Чистом переулке в перерыве между двумя совещаниями президента и правительства, посвященным экономическим вопросам.

Президент подарил патриарху книгу XIX века на старославянском языке "Житие Николая Угодника", а премьер - "Рассуждение о языке Саввиной книги" Вячеслава Щепкина. После патриарх кратко пообщался с президентом за закрытыми дверями.

Глава кабмина также направил патриарху телеграмму с поздравлением с тезоименитством. "Ваше многолетнее первосвятительское служение заслуживает самого искреннего уважения. Оно является примером подлинного подвижничества и значимо не только для Русской православной церкви, но и для всей страны", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что за годы под предстоятельством патриарха Кирилла "огромное число людей обрели веру, нашли в православии опору". "И это неудивительно, ведь вы умеете доступно говорить о сложнейших морально-этических вопросах, яркими проповедями воздействовать на умы и сердца представителей разных поколений", - отметил Медведев.

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, когда вспоминают святых Кирилла и Мефодия - православных монахов, создавших славянскую азбуку в IX веке. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом.

Тезоименитством исторически называли день именин высокопоставленной особы. Сегодня это слово употребляется применительно к именинам православных патриархов.

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Персоны
Кирилл (патриарх) Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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