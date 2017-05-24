Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с именинами

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и глава российского кабмина Дмитрий Медведев поздравили патриарха Московского и всея Руси Кирилла с именинами.

Путин и Медведев прибыли в рабочую резиденцию патриарха в Чистом переулке в перерыве между двумя совещаниями президента и правительства, посвященным экономическим вопросам.

Президент подарил патриарху книгу XIX века на старославянском языке "Житие Николая Угодника", а премьер - "Рассуждение о языке Саввиной книги" Вячеслава Щепкина. После патриарх кратко пообщался с президентом за закрытыми дверями.

Глава кабмина также направил патриарху телеграмму с поздравлением с тезоименитством. "Ваше многолетнее первосвятительское служение заслуживает самого искреннего уважения. Оно является примером подлинного подвижничества и значимо не только для Русской православной церкви, но и для всей страны", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте правительства.

Премьер подчеркнул, что за годы под предстоятельством патриарха Кирилла "огромное число людей обрели веру, нашли в православии опору". "И это неудивительно, ведь вы умеете доступно говорить о сложнейших морально-этических вопросах, яркими проповедями воздействовать на умы и сердца представителей разных поколений", - отметил Медведев.

24 мая в России отмечается День славянской письменности и культуры, когда вспоминают святых Кирилла и Мефодия - православных монахов, создавших славянскую азбуку в IX веке. Новый алфавит получил название "кириллица" по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом.

Тезоименитством исторически называли день именин высокопоставленной особы. Сегодня это слово употребляется применительно к именинам православных патриархов.