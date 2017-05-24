Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после поздравления патриарха Кирилла с тезоименитством заехал в храм Христа Спасителя и приложился к мощам святителя Николая Чудотворца.

Ранее на встрече с патриархом Коптским Тавадросом II глава государства назвал большим событием доставку мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию. "Это событие стало возможным благодаря договоренности, которая была достигнута на встрече патриарха с папой Римским. Большое событие для православных верующих", - сказал ПутинI.

Встреча состоялась в рабочей резиденции предстоятеля Русской православной церкви Кирилла, куда российский президент прибыл, чтобы поздравить его с именинами. Путин подарил патриарху книгу XIX века "Житие Николая Угодника". "Мы очень благодарны папе Римскому и Святому престолу за то решение, которое было принято по просьбе патриарха", - сказал российский президент. Он отметил, что РФ придает очень большое значение развитию межцерковных отношений и "церковь выполняет очень большую роль в сближении народов".

Мощи святителя Николая Чудотворца доступны верующим с понедельника, 22 мая. По данным правоохранительных органов, за два дня более 45 тысяч человек уже поклонились святому.

Мощи будут находиться в храме Христа Спасителя в Москве до 12 июля, с 13 июля по 28 июля - в Санкт-Петербурге. Охраняют ковчег с мощами святого более 1 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Ранее в ведомстве сообщили, что в дни пребывания мощей в России будут повышены меры безопасности, которые не помешают верующим совершить поклонение святыне.

Договоренность о принесении мощей из Италии была достигнута по результатам исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла с папой римским Франциском 12 февраля 2016 года.