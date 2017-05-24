"Москокс" опроверг факт проверок из-за загрязнения воздуха на юге Москвы

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минприроды Подмосковья в настоящий момент не проводит проверок на территории Московского коксогазового завода ("Москокс", входит в "Мечел"), связанных с выбросами сероводорода, сообщает пресс-служба компании.
"На территории предприятия инспекторская проверка Министерства экологии и природопользования Московской области в связи с выбросами сероводорода в настоящий момент не проводится. Официальных запросов по этому поводу не поступало", - говорится в заявлении.
По данным пресс-службы "Москокса", "в процессе коксохимического производства сероводород не образуется, соответственно, его распространение в жилой застройке, а тем более в Москве, невозможно".
Накануне вечером в пресс-службе Минприроды России сообщили, что Минприроды Подмосковья начало проверку "Москокса" (Ленинский район, Московская область) после сообщений о выбросах сероводорода на юго-востоке столицы.
Московский коксогазовый завод производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Согласно базе данных "Спарк", 65,7% завода принадлежит компании "Мечел-Кокс", 33,81% - "Мечел- Майнинг".