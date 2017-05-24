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"Москокс" опроверг факт проверок из-за загрязнения воздуха на юге Москвы

Общество
24 мая, 21:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

В компании уточнили, что "в процессе коксохимического производства сероводород не образуется, соответственно, его распространение невозможно"

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Минприроды Подмосковья в настоящий момент не проводит проверок на территории Московского коксогазового завода ("Москокс", входит в "Мечел"), связанных с выбросами сероводорода, сообщает пресс-служба компании.

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"На территории предприятия инспекторская проверка Министерства экологии и природопользования Московской области в связи с выбросами сероводорода в настоящий момент не проводится. Официальных запросов по этому поводу не поступало", - говорится в заявлении.

По данным пресс-службы "Москокса", "в процессе коксохимического производства сероводород не образуется, соответственно, его распространение в жилой застройке, а тем более в Москве, невозможно".

Накануне вечером в пресс-службе Минприроды России сообщили, что Минприроды Подмосковья начало проверку "Москокса" (Ленинский район, Московская область) после сообщений о выбросах сероводорода на юго-востоке столицы.

Московский коксогазовый завод производит кокс, бензол и каменноугольную смолу. Согласно базе данных "Спарк", 65,7% завода принадлежит компании "Мечел-Кокс", 33,81% - "Мечел- Майнинг".

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