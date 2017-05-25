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В Санкт-Петербурге начинает работу VIII Невский международный экологический конгресс

Общество
25 мая, 0:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Форум организован Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ, Совфедом и Министерством природных ресурсов и экологии РФ

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Тема "Экологическое просвещение - чистая страна" станет основной на VIII Невском международном экологическом конгрессе, который открывается в четверг в Санкт-Петербурге. Как сообщили в пресс-службе Совета Федерации, форум организован Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ (МПА СНГ), Совфедом и Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Как отметила председатель Совета МПА СНГ, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, вопросы экологического образования и просвещения приобретают в современном мире особую актуальность.

"Нужно формировать такое сознание, чтобы каждый из нас ощущал личную ответственность за то, какую землю, воздух, воду мы оставим будущим поколениям. Лишь формирование принципиально нового отношения к природе сможет предотвратить возникновение глобального экологического кризиса", - цитирует Матвиенко пресс-служба.

Конгресс пройдет с 25 по 26 мая в Таврическом дворце. Форум откроется заседаниями тематических круглых столов. Также будут затронуты вопросы совершенствования системы комплексного управления отходами, экологии Урала, будущего Аральского моря.

В рамках деловой части программы 26 мая состоится пленарное заседание. С основными докладами выступят Матвиенко и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. Вопросы экологического просвещения обсудят представители международных организаций, деловых кругов, образовательных и научно-исследовательских учреждений.

По итогам конгресса будут сформированы предложения по совершенствованию законодательства, направленного на развитие экологического просвещения, укрепление межрегионального и приграничного сотрудничества на пространстве СНГ, внедрение ресурсосберегающих технологий, повышения качества жизни человека. В течение двух дней также пройдут тематические выставки и презентации, состоится акция по восстановлению утраченных деревьев в Таврическом саду.

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