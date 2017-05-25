Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.05:
$ 56.27
€ 62.92
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Управляющему делами президента РФ Колпакову исполняется 50 лет

Общество
25 мая, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Александр Колпаков занимает этот пост чуть больше двух лет, а до этого работал в Девятом Управлении КГБ СССР и Федеральной службе охраны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков в четверг отмечает 50-летие.

Колпаков занимает нынешний пост чуть больше двух лет, а до этого работал в Девятом Управлении КГБ СССР и Федеральной службе охраны (ФСО), обеспечивающих безопасность первых лиц государства; около года занимал должность заместителя руководителя службы специальной связи и информации ФСО. Теперь в ведении генерал-лейтенанта Колпакова - "организация и непосредственное осуществление материально-технического, социально-бытового и финансового обеспечения деятельности высших органов государственной власти". Так сам управляющий делами президента описывает главные направления работы.

В Управление делами президента РФ входят более 100 подведомственных организаций, в которых работают почти 45 тысяч человек. В структуре Управделами, например, больницы, поликлиники, санатории, Специальный летный отряд "Россия", управление общественного питания, управление и распоряжение объектами российской собственности за рубежом, территориальное подразделение в Крыму. Колпаков подчеркивает, что "на сегодняшний день Управление делами президента РФ не только обеспечивает деятельность государственных служащих, но и оказывает широкий спектр услуг населению: санатории и дома отдыха, медицинские центры и гостиничные комплексы открыты для всех желающих".

Среди наиболее значимых проектов, над которыми сейчас работает Управление делами, Колпаков называет строительство комплекса зданий Верховного суда и Дворца танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге и поставку в открытую продажу отечественных продуктов под брендом "Кремлевское качество". "Основная идея проекта - постоянный отбор на базе бренда "Кремлевское качество" вкусных и качественных продовольственных товаров. Главная задача, чтобы продукты были доступны не только покупателям-госслужащим, но и всем желающим", - говорил ранее Колпаков в интервью ТАСС. По его словам, проект будет "поддерживать товаропроизводителей России, включая малый и средний бизнес", а также "формировать пул производителей, выпускающих уникальную продукцию с высоким уровнем качества". "Ключевая задача - обеспечение высокого уровня качества при сохранении доступной цены", - заявил управляющий делами президента РФ.

Он напомнил, что во времена Советского Союза при Управлении делами ЦК КПСС было несколько подсобных хозяйств, которые, "к сожалению, после развала СССР были утеряны". "Сегодня нам надо их возродить. И показать самое высокое качество вкусных продуктов", - уверен Колпаков. Он подчеркивает: "Мы являемся президентской структурой, а она должна быть самой лучшей, и других вариантов быть не может".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
Президент России Владимир Путин во время поклонения мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя, 24 мая
4
Путин приложился к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ирина Антонова
10
Путин советует россиянам верить в себя, чтобы добиваться успехов
Генеральный директор "Нео-Фарм" Евгений Нифантьев (второй слева) во время благотворительного мероприятия "Твори добро" в ГБОУ "Гимназия № 1529 имени А.С.Грибоедова"
6
Дети с нарушениями слуха устроили в Москве уникальный концерт для благотворителей
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
По подозрению в убийстве девочки, найденной в реке в Краснодарском крае, задержан ее дядя
2
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
3
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
4
Трамп подтвердил "трансатлантическое единство" по вопросу санкций в отношении РФ
5
Реновация коснется 500 кварталов в Москве
6
В Москве в торговом центре "Кристалл" произошел пожар
7
ЦБ предложил снизить цену ОСАГО для опытных водителей и увеличить для молодых
Темы дня
Загрузка...
Реклама