Управляющему делами президента РФ Колпакову исполняется 50 лет

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Управляющий делами президента РФ Александр Колпаков в четверг отмечает 50-летие.

Колпаков занимает нынешний пост чуть больше двух лет, а до этого работал в Девятом Управлении КГБ СССР и Федеральной службе охраны (ФСО), обеспечивающих безопасность первых лиц государства; около года занимал должность заместителя руководителя службы специальной связи и информации ФСО. Теперь в ведении генерал-лейтенанта Колпакова - "организация и непосредственное осуществление материально-технического, социально-бытового и финансового обеспечения деятельности высших органов государственной власти". Так сам управляющий делами президента описывает главные направления работы.

В Управление делами президента РФ входят более 100 подведомственных организаций, в которых работают почти 45 тысяч человек. В структуре Управделами, например, больницы, поликлиники, санатории, Специальный летный отряд "Россия", управление общественного питания, управление и распоряжение объектами российской собственности за рубежом, территориальное подразделение в Крыму. Колпаков подчеркивает, что "на сегодняшний день Управление делами президента РФ не только обеспечивает деятельность государственных служащих, но и оказывает широкий спектр услуг населению: санатории и дома отдыха, медицинские центры и гостиничные комплексы открыты для всех желающих".

Среди наиболее значимых проектов, над которыми сейчас работает Управление делами, Колпаков называет строительство комплекса зданий Верховного суда и Дворца танца Бориса Эйфмана в Санкт-Петербурге и поставку в открытую продажу отечественных продуктов под брендом "Кремлевское качество". "Основная идея проекта - постоянный отбор на базе бренда "Кремлевское качество" вкусных и качественных продовольственных товаров. Главная задача, чтобы продукты были доступны не только покупателям-госслужащим, но и всем желающим", - говорил ранее Колпаков в интервью ТАСС. По его словам, проект будет "поддерживать товаропроизводителей России, включая малый и средний бизнес", а также "формировать пул производителей, выпускающих уникальную продукцию с высоким уровнем качества". "Ключевая задача - обеспечение высокого уровня качества при сохранении доступной цены", - заявил управляющий делами президента РФ.

Он напомнил, что во времена Советского Союза при Управлении делами ЦК КПСС было несколько подсобных хозяйств, которые, "к сожалению, после развала СССР были утеряны". "Сегодня нам надо их возродить. И показать самое высокое качество вкусных продуктов", - уверен Колпаков. Он подчеркивает: "Мы являемся президентской структурой, а она должна быть самой лучшей, и других вариантов быть не может".