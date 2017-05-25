В ГД предложили облегчить подтверждение профквалификации для безработных со стажем работы

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается облегчить процесс подтверждения профессиональной квалификации для безработных со стажем работы, но не имеющих документа соответствующего образования. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.

Депутаты поясняют, что в органы службы занятости населения обращаются безработные граждане, проработавшие много лет на предприятиях и освоившие конкретную профессию или специальность непосредственно на производстве, однако не имеющие документа об образовании, который бы подтверждал их квалификацию. Это, по словам единороссов, существенно усложняет трудоустройство таких граждан.

"Законопроектом предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ правом организовывать независимую оценку квалификации безработных граждан, имеющих стаж работы по конкретной профессии, специальности, но не имеющих соответствующего документа об образовании", - говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем, авторы инициативы обращают внимание на вступивший в силу с 1 января 2017 года закон "О независимой оценке квалификации", согласно которому подтвердить квалификацию можно только в соответствующем центре по ее оценке, причем "на возмездной основе", что для безработных достаточно проблематично.

Законодатели уверены, что эта инициатива позволит обеспечить подтверждение квалификации безработными и поспособствует их трудоустройству в более короткий период времени по сравнению с получением профессионального обучения. Кроме того, по их словам, норма позволит снизить "расходы федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ, связанные с оказанием финансовой поддержки безработных граждан в период их профессионального обучения".