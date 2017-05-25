Студенты ИТМО в седьмой раз стали победителями чемпионата мира по программированию

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Студенты Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) в седьмой раз стали победителями чемпионата мира по программированию ACM ICPC, проходившего в городе Рапид-Сити (штат Южная Дакота, США). Об этом в четверг сообщает пресс-служба ИТМО.
"Сборная вуза смогла правильно решить 10 задач из 12, потратив на это наименьшее количество времени. Именно время решения задач и меньшее число неудачных попыток их сдачи обеспечило команде седьмой кубок ACM ICPC", - говорится в сообщении.
Таким образом, ИТМО сохранил статус рекордсмена по числу побед на мировом первенстве по спортивному программированию, отмечают в пресс-службе университета.
Согласно данным ICPC, второе место в чемпионате заняла команда Варшавского университета, третье - Сеульский университет. Студенты СПбГУ, которые победили в чемпионате 2016 года, в этом году заняли четвертое место.
Россию на ICPC представляли 13 команд из различных регионов: Санкт-Петербурга (3 команды), Москвы (3 команды), Новосибирска, Саратова, Томска, Екатеринбурга, Самары, Перми и Петрозаводска.
Чемпионат ICPC является самым престижным в мире интеллектуальным состязанием молодых программистов. Соревнование проводится с 1977 года под эгидой международной Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing Machinery, ACM). Ежегодно в состязании принимают участие десятки тысяч студентов высших учебных заведений со всего мира, в финал попадают около 100 команд.