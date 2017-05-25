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В США в возрасте 87 лет скончался председатель Русского дворянского собрания в Америке

Общество
25 мая, 5:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, мая. /ТАСС

Причина смерти Кирилла Гиацинтова не уточняется. Он скончался в одной из больниц в штате Нью-Джерси, в котором проживал

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НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Председатель Русского дворянского собрания в Америке Кирилл Гиацинтов ушел из жизни в США в возрасте 87 лет. Об этом сообщили ТАСС в Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке.

Причина смерти Гиацинтова не уточняется. Он скончался в одной из больниц в штате Нью-Джерси, в котором проживал.

Гиацинтов родился в 1930 году во Франции в семье русских эмигрантов, его отцом был кадровый офицер Эраст Гиацинтов. Получил образование во Франции и Австрии. В начале 1950-х годов переехал в США, где пошел служить в Инженерный корпус Армии (сухопутных войск) США.

В Соединенных Штатах Гиацинтов окончил Сиракузский университет (штат Нью-Йорк), имел степень доктора в области физической химии. В начале 1970-х годов открыл в США бизнес в области медицинского оборудования. В 1974 году занял должность заместителя помощника министра торговли США. Председателем Русского дворянского собрания в Америке Гиацинтов являлся с 2001 года.

Русское дворянское собрание в Америке было основано 16 декабря 1938 года как неполитическая и некоммерческая организация. Ее целью является благотворительность и историко-архивные изыскания. Собрание направляет пожертвования благотворительным организациям в России, Европе и США, которые предоставляют приют, продукты и медикаменты нуждающимся. Чтобы стать членом организации, необходимо подтвердить свою принадлежность к дворянству архивными документами.

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