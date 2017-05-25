МЧС РФ направило 65-ю колонну с гуманитарной помощью жителям Донбасса

Соцсеть "ВКонтакте" создаст сообщество для выпускников этого годаОбщество 25 мая, 6:37
В Москве и области ожидается дождливая, но теплая погодаМосква 25 мая, 6:07
Футбол отошел на второй план: "Манчестер Юнайтед" впервые выиграл Лигу ЕвропыСпорт 25 мая, 5:04
Более 500 человек остались без жилья в результате пожаров в Красноярском краеПроисшествия 25 мая, 4:56
ФБР отказалось предоставить Конгрессу документы о беседе Коми с ТрампомМеждународная панорама 25 мая, 4:43
Эксперты: ущерб от международной вирусной атаки WannaCry превысил $1 млрдМеждународная панорама 25 мая, 4:27
ABC: в доме исполнителя теракта в Манчестере нашли цех по изготовлению взрывных устройствМеждународная панорама 25 мая, 4:19
Футболист Погба посвятил победу в финале Лиги Европы жертвам теракта в МанчестереСпорт 25 мая, 3:58
В Приморье спасли редкого черного грифа с поврежденным крыломОбщество 25 мая, 3:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 65-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.
В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. После этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.
В пресс-службе МЧС отметили, что за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в составе колонны медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.
МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.