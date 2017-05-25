МЧС РФ направило 65-ю колонну с гуманитарной помощью жителям Донбасса

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. МЧС России направило в Донбасс 65-ю по счету автомобильную колонну с гуманитарной помощью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Из Донского спасательного центра МЧС в поселке Ковалевка Ростовской области в сторону российско-украинской границы направилась колонна автомобилей, которые везут около 400 тонн гуманитарной помощи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, основную массу груза составляют детские продуктовые наборы и медикаменты.

В дороге колонна разделится на две, одна из них проследует на пункт пропуска "Донецк", вторая - на "Матвеев курган", где все автомобили пройдут досмотр российскими и украинскими таможенниками. После этого автомобили МЧС пересекут границу и продолжат движение на Донецк и Луганск.

В пресс-службе МЧС отметили, что за рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру. Также в составе колонны медики и технический персонал, готовые при необходимости оказать в дороге своевременную помощь водителям и сотрудникам, сопровождающим груз.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время на территорию юго-востока Украины доставлено более 68 тысяч тонн гуманитарных грузов.