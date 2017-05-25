Соцсеть "ВКонтакте" создаст сообщество для выпускников этого года

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" создаст единое сообщество, куда смогут вступить все выпускники этого года. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь "ВКонтакте" Евгений Красников.
"Вот уже 10 лет "ВКонтакте" является главной площадкой для общения российских старшеклассников и студентов. Окончание школы - важный этап, поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса", - сказал Красников.
В администрации сети отметили, что платформа vk.com/v17 будет запущена в рамках проекта "Выпускной 2017".
После вступления в сообщество выпускники получат несколько стикеров, а полный набор станет доступен только за выполнение определенных заданий. "К примеру, часть стикеров будет выдана после публикации фотографии с лентой выпускника, если ее распознает нейронная сеть", - сообщили в администрации сети.
По данным администрации соцсети, все выпускники 2017 года, которые указали информацию в профиле, получат предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов, беседа будет создана автоматически.
"ВКонтакте" - крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера "ВКонтакте" составляет 82 млн ежемесячно.